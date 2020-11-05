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Dünya Özgürlükler ülkesi Fransada Türklere destek gösterisi düzenlendi 3 kişi gözaltına alındı
AVRUPA

Fransa'nın Türk ve İslam düşmanlığı: Türklere destek gösterisine katılan 3 kişi gözaltına alındı

'Özgürlükler ülkesi' Fransa'da Türklere destek gösterisi düzenlendi: 3 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Dijon kentinde, geçen hafta Ermenilerin Türklere yönelik şiddetine tepki için düzenlenen yürüyüşün ardından 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 Otoyolu'nu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olaylarda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BFM televizyonunun haberine göre, Dijon Savcılığı, 29 Ekim günü Türk bayrakları ve "Allahu Ekber" nidalarıyla düzenlenen yürüyüşün ardından polisin bugün 3 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Ermenistan yanlısı protestocular 5 kişiyi yaralamıştı

  • Şiddete yönelik eyleme katılma ve izinsiz gösteri düzenleme gerekçeleriyle alıkonulan kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu ise açıklanmadı. Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 Otoyolu'nu kapatarak işe giden Türkleresaldırması sonucu çıkan olaylarda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

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Türk göstericilere polisten biber gazı

Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti. Bazı Fransız makamları ve siyasiler Ermeni şiddetine tepki vermeyip, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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"Bozkurtlar" lağvedilmişti

Fransa'da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkede tüzel kişiliği bulunmayan "Bozkurtlar" adlı hareket, "kine, ayrımcılığa teşvik ettiği ve şiddet olaylarına sebep olduğu" gerekçesiyle lağvedilmişti.

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