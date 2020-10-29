Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermeniler, işe gitmek isteyen Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı 4 yaralı
AVRUPA

Ermeniler, işe gitmek isteyen Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı: 4 yaralı

Fransa’da gösteri yaparak A7 Otoyolu’nu kapatan Ermenilerin işe gitmek isteyen Türklere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Fransa’da Ermeniler bıçak, çekiç ve sopalarla Türklere saldırdı.
Fransa’da Ermeniler bıçak, çekiç ve sopalarla Türklere saldırdı.

Fransa’nın Isere kentinde sabah saatlerinde bir grup Ermeni, A7 Otoyolu’nu her iki yönden ulaşıma kapatarak saatlerce trafiğe neden oldu. İşe gitmek isteyenler Ermeni protestoculara tepki gösterdi.

  • Tansiyonun yükselmesi üzerine protestocu Ermeni grup, kendilerine tepki gösteren Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki bir Türk, Viyana Hastanesine kaldırıldı. Viyana Savcısı Audrey Quey yaptığı açıklamada, "Silahlı şiddet suçlamasıyla ilgili soruşturma açıldı" dedi.

Ermeni eylemciler Türk vatandaşlara bıçak ve sopalarla saldırdı
OYNAT 01:46
Ermeni eylemciler Türk vatandaşlara bıçak ve sopalarla saldırdı
Fransa'nın Lyon şehrinde otobanı kapatan Ermeni eylemciler, işe giden baba ve 2 oğluna sopa, balta ve bıçaklarla saldırdı. Babanın hayati tehlikesinin bulunduğu, çocuklarının ise kafalarına aldığı darbelerle yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Auvergne-Rhone-Alpes otoyol çevik kuvveti, saldırganları tespit etmek için tanık çağrısında bulundu.

Türk Konseyi Ermenistan'ın alçak Berde saldırısını kınadı: Azerbaycan'ın topraklarından koşulsuz olarak çekilmeliler
GÜNDEM
Türk Konseyi Ermenistan'ın alçak Berde saldırısını kınadı: Azerbaycan'ın topraklarından koşulsuz olarak çekilmeliler

Ermenistan cephesi rahiplerle dolu: Kan dökme çağrısı yapıyorlar
DÜNYA
Ermenistan cephesi rahiplerle dolu: Kan dökme çağrısı yapıyorlar

Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu: 21 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Ermenistan, Berde şehir merkezini vurdu: 21 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol Google News
Devlet erkanı Anıtkabirde

Devlet erkanı Anıtkabir'de

​Cumhurbaşkanı: Şanlı mazimizden cesaret alarak yürüyoruz.
Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.
Murat Dalkılıç konserinde sosyal mesafe kuralına uyan olmadı

Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar.

Avcı sürprizi

Avcı sürprizi

Trabzonspor olmadı, bir başka takımla el sıkıştı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Polis bile şoke oldu

Polis bile şoke oldu

14 kişilik yolcu minibüsünden tam 37 kişi çıktı.

İstanbullular dikkat!

İstanbullular dikkat!

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve dolu uyarısı.
İstanbul'da<br>bir evde bulundu

İstanbul'da
bir evde bulundu

Nesli tükenmekte olan kedi korumaya alındı.
Ermeniler<br>Türklere saldırdı

Ermeniler
Türklere saldırdı

​Fransa'da yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.