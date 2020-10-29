Ermeniler, işe gitmek isteyen Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı: 4 yaralı

Fransa’nın Isere kentinde sabah saatlerinde bir grup Ermeni, A7 Otoyolu’nu her iki yönden ulaşıma kapatarak saatlerce trafiğe neden oldu. İşe gitmek isteyenler Ermeni protestoculara tepki gösterdi.

Tansiyonun yükselmesi üzerine protestocu Ermeni grup, kendilerine tepki gösteren Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki bir Türk, Viyana Hastanesine kaldırıldı. Viyana Savcısı Audrey Quey yaptığı açıklamada, "Silahlı şiddet suçlamasıyla ilgili soruşturma açıldı" dedi.

OYNAT 01:46 Ermeni eylemciler Türk vatandaşlara bıçak ve sopalarla saldırdı Fransa'nın Lyon şehrinde otobanı kapatan Ermeni eylemciler, işe giden baba ve 2 oğluna sopa, balta ve bıçaklarla saldırdı. Babanın hayati tehlikesinin bulunduğu, çocuklarının ise kafalarına aldığı darbelerle yaralandığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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Yaşanan olayın ardından Auvergne-Rhone-Alpes otoyol çevik kuvveti, saldırganları tespit etmek için tanık çağrısında bulundu.

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