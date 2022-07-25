ABD Başkanı Bıden: Bu hafta sonuna kadar yüz yüze çalışmaya dönmeyi umuyorum Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden, kendisini gayet iyi hissettiğini ve bu hafta sonuna kadar yüz yüze çalışmaya dönmeyi umduğunu belirtti.

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