Dünya ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı
AVRUPA

ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu. 79 yaşındaki Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği ve Paxlovid adlı ilacı aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Biden koronavirüse yakalandı
ABD Başkanı Joe Biden

Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.

Jean-Pierre, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaç ile tedavisine başlandığını kaydetti.

Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda günlük güncelleme vereceğini vurgulayan Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti.

Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz Salı günü test yaptırdığını ve bu testin sonucunun negatif olduğunu bildirdi.

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