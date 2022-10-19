Dünya ABD Başkanı Biden Meksikalı mevkidaşı Lopez Obrador ile göçü görüştü
AMERİKA

ABD Başkanı Biden Meksikalı mevkidaşı Lopez Obrador ile göçü görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika sınırında sayıları giderek artan Venezuelalı göçmenlere ilişkin görüşme yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden Meksikalı mevkidaşı Lopez Obrador ile göçü görüştü
ABD Başkanı Biden Meksikalı mevkidaşı Lopez Obrador ile göçü görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin “yasa dışı yollarla ABD-Meksika sınırını geçen kişilerin sayısını azaltmaya ve düzensiz göçe alternatif olarak yasal yolları genişletmeye yönelik” hususları ele aldığı belirtildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Lopez Obrador ise, “Biden ile göç, güvenlik ve kalkınma konusunda iş birliği hakkında samimi bir görüşme yaptık.” ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 12 Ekim'deki açıklamasında, Venezuelalı göçmenlerin Meksika sınırını yasal olmayan yollardan geçerek ABD topraklarına geçtikleri taktirde derhal sınır dışı edileceklerini duyurmuştu.

DHS, düzensiz göçün kontrol altına alınması amacıyla ülkeye uçakla giriş yapanlara iki yıl boyunca yasal statü verileceğini, Meksika üzerinden sınırı geçenlerin ise kısa sürede geri gönderileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden

Meksika'nın güneyinde bekleyen binlerce Venezuelalı göçmen ise, ABD'nin düzensiz göçmenlere yönelik yeni kısıtlamalar ilan etmesi nedeniyle güvenli şekilde ülkelerine dönme talebinde bulunmuştu.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Amerika Zirvesi'ne katılmayacak: 'Kimse dışlanmamalıydı'
DÜNYA
Meksika Devlet Başkanı ABD'nin Amerika Zirvesi'ne katılmayacak: 'Kimse dışlanmamalıydı'

San Antonio'da kamyonda göçmen cesetleri bulunmuştu: Biden 'korkunç ve içler acısı' dedi
DÜNYA
San Antonio'da kamyonda göçmen cesetleri bulunmuştu: Biden 'korkunç ve içler acısı' dedi
Bilge Kralın vefatının 19uncu yılı

Bilge Kral'ın vefatının 19'uncu yılı

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.
İstanbulda faciaya davetiye

İstanbul'da faciaya davetiye

Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular.
Fransız Afrika istihbarat sitesi Tunusta boy gösteren Türk savunma firmalarından övgüyle söz etti: Fuarda uçtular

Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

​İzdiham çıktı: Beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.