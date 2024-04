ABD Başkanı Biden tatilini yarıda kesti: Orta Doğu'daki gelişmeleri istişare etmek için Beyaz Saray'a dönüyor

Biden, önceki günkü açıklamasında, olası bir İran saldırısına karşı her anlamda İsrail'in destekçisi olacaklarını ifade etmişti. ABD medyasına yansıyan haberlerde ise İran'ın 48 saat içinde bir saldırı düzenleyebileceği ileri sürülmüş, Biden son açıklamasında ise İran'ın "her an" İsrail'e karşılık verebileceğini iddia etmişti.