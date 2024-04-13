ABD Başkanı Biden tatilini yarıda kesti: Orta Doğu'daki gelişmeleri istişare etmek için Beyaz Saray'a dönüyor

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Delaware'deki hafta sonu tatilini yarıda keserek ABD yerel saatiyle bugün öğleden sonra başkente dönecek.
İsrail-İran gerilimi
İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.
Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.