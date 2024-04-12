ABD Başkanı Biden: İran'a sesleniyorum yapma

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçladı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etti.

Söz konusu açıklama, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştireceğine yorumlanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a çağrı yaptı.

"İran'a mesajım; yapmayın! İsrail'in savunulmasına kendimizi adadık. İsrail'in savunması için ne gerekiyorsa yapacağız, yardım edeceğiz. İran başaramayacak"

"İran'a mesajım; yapmayın! İsrail'in savunulmasına kendimizi adadık. İsrail'in savunması için ne gerekiyorsa yapacağız, yardım edeceğiz. İran başaramayacak"

Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre; Biden,

Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre; Biden,

Biden, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını da öne sürdü.