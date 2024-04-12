İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.
Söz konusu açıklama, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştireceğine yorumlanmıştı.
ABD Başkanı Biden: İran'a sesleniyorum yapma
ABD Başkanı Joe Biden, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a çağrı yaptı.
Biden, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını da öne sürdü.