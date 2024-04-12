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Dünya

ABD Başkanı Biden: İran'a sesleniyorum yapma

İsrail'in Şam'da İran'ın konsolosluk binasını vurması sonrası iki ülke arasındaki gerilim yeniden yükseldi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etti. Olası bir saldırı öncesi açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Tahran yönetimine seslenerek, ""İran'a mesajım; yapmayın! İsrail'in savunulmasına kendimizi adadık." diye konuştu. Biden, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını da öne sürdü.

Hüseyin Berk
23:08 - 12/04/2024 Cuma
Güncelleme: 23:22 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
ABD Başkanı Joe Biden (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Joe Biden (Foto: Arşiv)

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, geride kalan gün yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyini (BMGK) gerekeni yapmamakla suçlamıştı. Temsilcilik, İran'ın İsrail'i "cezalandıracağına" işaret etmişti.

Söz konusu açıklama, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı gerçekleştireceğine yorumlanmıştı.

ABD Başkanı Biden: İran'a sesleniyorum yapma

ABD Başkanı Joe Biden, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a çağrı yaptı.

Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre; Biden,
"İran'a mesajım; yapmayın! İsrail'in savunulmasına kendimizi adadık. İsrail'in savunması için ne gerekiyorsa yapacağız, yardım edeceğiz. İran başaramayacak"
açıklamasında bulundu.

Biden, İran'ın er ya da geç İsrail'e saldıracağını da öne sürdü.




#Joe Biden
#ABD
#İran
#İsrail
43 dakika önce
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