ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse ne isim taktı? Trump'tan koronavirüse yeni isim
Trump'tan koronavirüse yeni isim: Çin Virüsü
Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken ABD Başkanı Donald Trump'tan bu virüse yeni isim geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Amerikan endüstrisini destekleyeceklerini aktaran Trump, koronavirüse "Chinese Virus" (Çin Virüsü) dedi.
ABD'de geliştirilen bir koronavirüs aşısı bugün ilk kez Washington eyaletinde test edilecek. Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının testi Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacak. Testin sağlıklı 45 gönüllü deneğe uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.