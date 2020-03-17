Dünya Trumptan koronavirüse yeni isim Çin Virüsü
AMERİKA

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse ne isim taktı? Trump'tan koronavirüse yeni isim

Trump'tan koronavirüse yeni isim: Çin Virüsü

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken ABD Başkanı Donald Trump'tan bu virüse yeni isim geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Amerikan endüstrisini destekleyeceklerini aktaran Trump, koronavirüse "Chinese Virus" (Çin Virüsü) dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan endüstrisini içinde bulunmuş olduğu ekonomik krizden kurtarmak için sözler verirken koronavirüsü "Chinese Virus" (Çin Virüsü) olarak adlandırdı.

  • Trump, sosyal medyada kullanmış olduğu "Çin Virüsü" tabirinden dolayı sert tepkiler alırken, pek çok kullanıcı kendisini ırkçılıkla suçladı.

İtalyanlar koronavirüs nedeniyle alışveriş kuyruğunda araya mesafe koyuyor
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İtalyanlar koronavirüs nedeniyle alışveriş kuyruğunda araya mesafe koyuyor
İtalya'da acil ihtiyaçları gidermenin dışında sokağa çıkmayan halk, market ve eczane gibi noktalarda araya mesafe koyarak bekliyor.


ABD'de geliştirilen bir koronavirüs aşısı bugün ilk kez Washington eyaletinde test edilecek. Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının testi Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacak. Testin sağlıklı 45 gönüllü deneğe uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.

Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyanın korkutucu bekleyişi sürüyor.
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.
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Büyükelçilik, 15 dakikada sonuç veren bir test üretildiğini duyurdu.
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Bu kit sayesinde virüs bulaşmış kişiler daha hızlı bir şekilde tespit edilecek ve bu kişilere hemen müdahale edilebilecek.
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İlk aşamada parmak ucundan alınan kan, test kitine aktarılıyor.
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Test kitine koyulan kan ile birlikte 15 dakika içerisinde kanda koronavirüsün olup olmadığı anlaşılıyor.
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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkelerinde salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybının 3 bin 193 olduğunu bildirirken tespit edilen vaka sayısı 80 bin 824'e yükseldiğini belirtti.
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Tüm dünyaya hızlıca yayılan koronavirüsle ilgili bilimsel çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiği de vurgulandı.
Çin'den koronavirüsü 15 dakikada tespit eden buluş
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Çin'in Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından bu virüse ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Dünya genelinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü 15 dakikada tespit eden bir test üretildiği açıklandı.

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