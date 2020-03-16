Dünya İtalya Başbakanı Conteden korkutan açıklama Virüs henüz zirve yapmadı
KORONAVİRÜS

İtalya Başbakanı Conte'den korkutan açıklama: Virüs henüz zirve yapmadı

İtalya Başbakanı Conte'den korkutan açıklama: Virüs henüz zirve yapmadı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Giuseppe Conte
Giuseppe Conte

Kovid-19 bulaşanların sayısının 24 bin 747'yi, ölü sayısının ise 1809'u bulduğu İtalya'da Başbakan Conte, Corriere della Sera gazetesine demeç verdi.

İhtiyaç dışında hiçbir şekilde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Conte, "Riskli temaslardan kaçınarak evde kalmaya devam etmeliyiz. Bu şekilde virüse karşı daha etkili mücadele edeceğiz. Bilim insanları virüsün henüz yayılma konusunda zirve yapmadığını söylüyor. Bu haftalar, en riskli haftalar ve maksimum dikkat gerektiriyor. Bu, son yılların en önemli mücadelesi. Bu mücadeleyi kazanmak için 60 milyon İtalyanın katkısına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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  • Conte, geçen haftadan bu yana uygulanan karantinanın nasıl gittiğini gelecek dönemde göreceklerine işaret ederek, "Bilim teknik kurulunun yönlendirmeleri doğrultusunda aldığımız kararların sonuç verip vermediğini teyit için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Şu an için yeni kısıtlamalara gerek olmadığını bildiren Conte, mevcut kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını, belediyelerin park ve bahçeleri kapatmasının doğru bir karar olduğunu kaydetti.

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