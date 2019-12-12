ABD Başkanı Trump'tan Yahudilere mesaj: Servetiniz için bana oy vereceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Yahudilerin servet vergisine oy vermeyeceğini, kendisine oy vermekten başka seçeneklerinin bulunmadığını ifade etti.

DÜNYA Acımasız katillersiniz

CNN'in haberine göre, Başkan Trump, ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Partinin aday adaylarından Elizabeth Warren'ın planladığı servet vergisini ima ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Servet vergisine oy vermeyeceksiniz. Hadi servetinizin yüzde 100'ünü sizden alalım. Hayır, hayır. Benden hoşlanmasanız da ki bazılarınız hoşlanmıyor, bazılarınızdan da ben hoşlanmıyorum. Yine de benim en büyük destekçim sizler olacaksınız çünkü onlar kazanırsa 15 dakika içinde kepenk kapatırsınız."

OYNAT 00:56 ABD kamuoyunda büyük tartışma: Trump Yahudi düşmanı mı? ABD Başkanı Trump, 2020 seçimleri öncesi Yahudilerin desteğini almak için katıldığı kongrede, 'Birçoğunuz emlak işindesiniz çünkü sizi çok iyi tanıyorum, siz vahşi katillersiniz. Hiç iyi insanlar değilsiniz ama bana oy vermelisiniz. Başka seçeneğiniz yok' açıklaması yaptı. Bu açıklama Yahudi toplumu arasında büyük tepki çekerken, ABD kamuoyu 'Trump antisemitist mi?' sorusunu tartışıyor. BiP'te paylaş

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4 yıl daha

Katılımcılar, Trump'ın sözlerini kahkaha ve alkışlarla karşıladı, bazı dinleyiciler de Başkan'ın konuşması sırasında "4 yıl daha" sloganları attı.

Warren'in önerdiği vergi sistemi, serveti 50 milyon doları geçen Amerikalılara ekstra yüzde 2, milyarderlere de ekstra yüzde 1 vergi öngörüyor.

DÜNYA Acımasız katillersiniz

Yahudilerden "paragöz" imasına tepki

Diğer yandan ülkedeki Yahudi dernekleri, Trump'ın sözlerinin "Yahudilerin parayla motive olduğunu" telkin ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı'nı eleştirdi.

Amerikan Yahudi Komitesi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump'tan retoriğini değiştirmesini istedi.

Paylaşımda, Trump'ın İsrail'e yönelik sarsılmaz desteğinin takdirle karşılandığı ancak Amerikalı Yahudi seçmenleri cezbetmenin önyargıları besleyen para referansları kullanmaktan daha iyi yöntemleri olduğu kaydedildi.