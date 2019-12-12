Dünya ABD Başkanı Trumptan Yahudilere mesaj Servetiniz için bana oy vereceksiniz
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan Yahudilere mesaj: Servetiniz için bana oy vereceksiniz

ABD Başkanı Trump, Florida'da düzenlenen İsrail Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çoğunuz emlak işindesiniz, sizleri iyi tanıyorum. Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı Yahudilerin servet vergisine oy vermeyeceğini, kendisine oy vermekten başka seçeneklerinin bulunmadığını ifade etti.

Acımasız katillersiniz
DÜNYA
Acımasız katillersiniz
  • CNN'in haberine göre, Başkan Trump, ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Partinin aday adaylarından Elizabeth Warren'ın planladığı servet vergisini ima ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Servet vergisine oy vermeyeceksiniz. Hadi servetinizin yüzde 100'ünü sizden alalım. Hayır, hayır. Benden hoşlanmasanız da ki bazılarınız hoşlanmıyor, bazılarınızdan da ben hoşlanmıyorum. Yine de benim en büyük destekçim sizler olacaksınız çünkü onlar kazanırsa 15 dakika içinde kepenk kapatırsınız."

ABD kamuoyunda büyük tartışma: Trump Yahudi düşmanı mı?
OYNAT 00:56
ABD kamuoyunda büyük tartışma: Trump Yahudi düşmanı mı?
ABD Başkanı Trump, 2020 seçimleri öncesi Yahudilerin desteğini almak için katıldığı kongrede, 'Birçoğunuz emlak işindesiniz çünkü sizi çok iyi tanıyorum, siz vahşi katillersiniz. Hiç iyi insanlar değilsiniz ama bana oy vermelisiniz. Başka seçeneğiniz yok' açıklaması yaptı. Bu açıklama Yahudi toplumu arasında büyük tepki çekerken, ABD kamuoyu 'Trump antisemitist mi?' sorusunu tartışıyor.

4 yıl daha

Katılımcılar, Trump'ın sözlerini kahkaha ve alkışlarla karşıladı, bazı dinleyiciler de Başkan'ın konuşması sırasında "4 yıl daha" sloganları attı.

Warren'in önerdiği vergi sistemi, serveti 50 milyon doları geçen Amerikalılara ekstra yüzde 2, milyarderlere de ekstra yüzde 1 vergi öngörüyor.

Acımasız katillersiniz
DÜNYA
Acımasız katillersiniz

Yahudilerden "paragöz" imasına tepki

Diğer yandan ülkedeki Yahudi dernekleri, Trump'ın sözlerinin "Yahudilerin parayla motive olduğunu" telkin ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı'nı eleştirdi.

Amerikan Yahudi Komitesi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump'tan retoriğini değiştirmesini istedi.

Paylaşımda, Trump'ın İsrail'e yönelik sarsılmaz desteğinin takdirle karşılandığı ancak Amerikalı Yahudi seçmenleri cezbetmenin önyargıları besleyen para referansları kullanmaktan daha iyi yöntemleri olduğu kaydedildi.

Beyaz Saray'dan çarpıcı açıklama: Trump, Rusya'yı seçimlere müdahale girişimi konusunda uyardı
DÜNYA
Beyaz Saray'dan çarpıcı açıklama: Trump, Rusya'yı seçimlere müdahale girişimi konusunda uyardı
1200 puanlık dev indirim

1200 puanlık dev indirim

​Son 4 toplantıda peş peşe indirim gerçekleşiyor.
Atatürkü tanımayınca birinci sınıftan başladık

Atatürk'ü tanımayınca
birinci sınıftan başladık

Bulgaristan muhaciri Ayşe Teyze'nin Türkiye'ye göç hikayesi...
Bakan Albayrak duyurdu

Bakan Albayrak duyurdu

​Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu.
Dar gelirliye<br>konut müjdesi

Dar gelirliye
konut müjdesi

Cumhurbaşkanı, 100.000 Sosyal Konut projesini anlattı.
'Kobani'den <br>155'i aradık'

'Kobani'den
155'i aradık'

Cafer, PKK'nın elinden kaçmayı nasıl başardığını anlattı
BM'ye sunuldu

BM'ye sunuldu

Türkiye, Libya mutabakatının tescili için başvuru yaptı.

'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

'Kart bilgileri çalındı' iddialarına yanıt

Bankalararası Kart Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Önlem alınmazsa<br>250 lirayı bulacak

Önlem alınmazsa
250 lirayı bulacak

​Üretim azalınca stokçular yeniden sahneye çıktı.
5 terörist daha teslim oldu

5 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Ölümcül müdahale

Ölümcül müdahale

​Fransız polisinin göstericilere kanlı müdahalesi kamerada.
Diplomasi<br>Türkiye'nin lehinde

Diplomasi
Türkiye'nin lehinde

​Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Yunanistan'da nasıl tartışılıyor?
Hasta<br>kapma oyunu!

Hasta
kapma oyunu!

​Komisyon karşılığı merkezlere yönlendiriyorlar.
Ücretsiz<br> otoyol müjdesi

Ücretsiz
otoyol müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
'Türk duvarı'

'Türk duvarı'

​Merih, ilk maçında Devler Ligi'ne damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.