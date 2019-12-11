Dünya Acımasız katillersiniz
AMERİKA

Acımasız katillersiniz

Florida’da İsrail Amerikan Konseyi (IAC) Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Trump, Yahudilere şakayla karışık ağır hakaretler etti.Trump, “Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez. Sizler acımasız katillersiniz. Hiç iyi insanlar da değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok” ifadelerini kullandı. Bu ifadelere İsrail ve Yahudi lobisinden tepki gelmemesi ise şaşırttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu katıldığı İsrail Amerikan Konseyi Zirvesinde Yahudileri hedef alan sözleri büyük tartışmaya neden oldu. ABD Başkanı Trump, Cumartesi günü İsrail Amerikan Konseyi'nin Florida'daki yıllık konferansına katıldı. En büyük mali destekçilerinden Yahudi kumarhaneler kıralı Sheldon Adelsonla birlikte konuşma yapacağı alana çıkan Trump, konuşmasında Yahudiler için şakayla karışık "Paragöz" ve "Acımasız katil" tanımlaması yaptı. Video görüntülerinde, Trump'ın sözlerinden sonra salonda gülme ve alkış seslerinin gelmesi de dikkat çekti. Florida, ABD başkanlık seçimlerinde belirleyici eyaletlerden biri konumunda.

PARADAN BAŞKA BİRŞEY BİLMEZSİNİZ

Sürekli "İsrail'in en yakın dostuyum" diyen Trump, İsrail'e karşı eleştirileri tiye aldı. Trump sözlerine "Bu ülkenin halkının İsrail’i daha çok sevmesini sağlamak zorundayız. Çünkü onlar harikalar ancak İsrail’i yeterince sevmeyen Yahudi insanlarımız var" diyerek başladı. Ancak daha önceleri emlak sektöründe olan Trump, konuşmasının ilerleyen dakikalarında Yahudilerin malvarlıklarına değindi ve 'Yahudilerin gözü paradan başka şey görmez' tarzı kalıplar kullandı.

İYİ İNSANLAR DEĞİLSİNİZ

Trump, "Birçoğunuz emlak işinde ve sizi iyi tanıyorum. Sizler acımasız katillersiniz. Hiç iyi insanlar da değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Pocahontas (Elizabeth Warren) için oy kullanmayacaksınız, size bunu söyleyebilirim. Servet vergisine oy verecek değilsiniz. Benden hoşlanmasanız bile, ki biliyorum buradaki bazıları hiç hoşlanmıyor. Aslında bazıları da benim hiç hoşuma gitmiyor. Her neyse, yine de benim en büyük destekçilerim olacaksınız, çünkü onlar kazanırlarsa hepiniz 15 dakika içinde işsiz kalırsınız. Bu nedenle buna çok zaman harcamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN SIFIR TEPKİ

Trump'ın Yahudileri hedef alan sözleri, salonda kahkaha, alkış ve "Dört yıl daha" sloganları ile karşılık bulurken, İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere siyasi kanadın hiçbir temsilcisinden tepki gelmemesi dikkat çekti. Bunda Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" kabul etmesinin ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ni ilhak kararını onaylamasının etkili olduğu iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

  • Trump’ın ifadeleri salonda gülüşmelere yol açıp ‘esprili’ bulunsa da sosyal medyada kimileri bunun ‘anti-semitik’ olduğunu savunarak “İşte bu yüzden Amerikalı Yahudiler Trump’a değil Demokratlara oy veriyor” dedi. Amerikan Yahudi Komitesi de Trump’ın açıklamalarını ‘komik’ bulmayarak tepki gösterdi ve ‘hitabetini değiştirme’ çağrısında bulundu. Komite, Twitter hesabından “İsrail’e olan desteğinizi takdir ettiğimizden, Amerika’daki Yahudi seçmenlere hitap etmenin, yaptığınız para referanslı çirkin klişeleri beslemekten daha iyi bir yolu olması gerektiğiniz düşünüyoruz” dedi.

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