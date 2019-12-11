Dünya Beyaz Saraydan çarpıcı açıklama Trump, Rusyayı seçimlere müdahale girişimi konusunda uyardı
AMERİKA

Beyaz Saray'dan çarpıcı açıklama: Trump, Rusya'yı seçimlere müdahale girişimi konusunda uyardı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Trump, Rusya'nın ABD'deki 2020 seçimlere herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyarıda bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Rusya Devlet Başkanı Putin - ABD Başkanı Donald Trump
Rusya Devlet Başkanı Putin - ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Washington'daki görüşmesinde, Rusya'yı ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine herhangi bir müdahale girişimine karşın uyardığı bildirildi.

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Lavrov'un bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiği anımsatıldı.

SEÇİMLERE MÜDAHALE GİRİŞİMİNDE BULUNMA!

  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Lavrov'un Trump'ı ABD-Rusya ilişkilerinin son durumu hakkında bilgilendirdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyarıda bulundu ve Rusya'yı Ukrayna ile çatışmayı çözmeye davet etti." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Rusya ve Çin'i de kapsayan küresel silah kontrolüne desteğini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, Trump'ın Rusya ile tutuklu vatandaşlara ilişkin karşılıklı adım atılması konusunun da ele alındığı belirtildi.

DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada, "Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleme ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını sağlama konusunda Rusya'yı ABD'ye destek vermeye çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Çin ile ilişkilerin ve bu ülkeyle yapılacak ticaret anlaşmasının önemine işaret edildiği aktarıldı.

Libyaya asker göndeririz

Libya'ya asker göndeririz

​Mehmetçik, Libya hükümetini korumak için devreye girecek.
Acımasız katillersiniz

Acımasız katillersiniz

​ABD Başkanı Donald Trump, Yahudileri hedef aldı.
Trump Putini uyardı

Trump Putin'i uyardı

​Beyaz Saray'dan çarpıcı 2020 seçimleri açıklaması.
Türkiye eski <br>gücüne geri döndü

Türkiye eski
gücüne geri döndü

​Almanların dev birliğinden şaşırtan Türkiye yorumu.
Madalyasını<br>iade edecek

Madalyasını
iade edecek

​İsveçli gazeteciden Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi.
Balıkesir'de<br>art arda iki deprem

Balıkesir'de
art arda iki deprem

Halk deprem sonrası geceyi sokakta geçirdi.

Rüyasında görmüş

Rüyasında görmüş

Esma Komutan son yolculuğuna uğurlandı.

ABD Türk F-35'lerine el koyuyor

ABD Türk F-35'lerine el koyuyor

​ABD F-35'leri satın almak için fon ayıracak.
Hezimetin belgeleri

Hezimetin belgeleri

​ABD'nin Afganistan yalanları ortaya çıktı.
Soykırımcı Nobel

Soykırımcı Nobel

Büyük tepkilere rağmen ödül Peter Handke'ye verildi.
7 tepeli şehre<br>7 kapılı orman

7 tepeli şehre
7 kapılı orman

​İstanbul'a yapılan yeni Şehir Ormanı, Central Park'ın 3 katı büyüklüğünde olacak.
Trablus Tugayı

Trablus Tugayı

​Mehmetçik her an Libya'ya intikal edebilir.
İnsanlarımız ot yemekten öldü

İnsanlarımız ot yemekten öldü

Ahıska Sürgünü'nün ​şahitleri 75 yıl önce yaşadıklarını anlattı.
Nobel tepkisi: Rezalettir

Nobel tepkisi: Rezalettir

​Cumhurbaşkanı, anma programında konuştu.
Bugün soykırım ödüllendirildi

Bugün soykırım ödüllendirildi

​Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinden 'Nobel' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.