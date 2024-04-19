ABD Filistin'in BM'ye tam üyeliğini veto etti

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın eli kanlı ortağı ABD, Filistin'i yok sayan politikasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğine 'hayır' diyeceklerini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Filistin'in devlet olmasına giden en hızlı yolun, ABD'nin de desteğiyle, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmeler olduğuna inanıldığı belirtildi.