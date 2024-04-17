Filistin'in BM'ye tam üyeliği BMGK'de oylamaya sunulacak

İran nihayet ABD Başkanı Biden’in saldırı tarihi ve neredeyse saatini bile söyleyebileceği saldırıyı kendi topraklarından başlattı. Saldırılarda İsrail’in güneyindeki bir üssün alt yapısında hafif bir hasar oluştu. Bir de ufak yaşlarda bir çocuğun ağır yaralandığı iddiası var. Can kaybı ve yıkım olmaması mucize mi, yoksa dünya ABD Başkanı Biden’in yönettiği İsrail ve İran'ın da dahil olduğu sahte bir operasyon kurgusu ile mi karşı karşıya? Zira ABD Başkanı Biden’in İran saldırısının başladığı saatlerde