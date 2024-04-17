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Dünya

ABD’de Gazze için hayatı durdurdular

ABD'de, İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto eden göstericiler bazı şehirlerde hayatı felç etti. San Francisco’da “Dünyayı Gazze için durdurun” yazılı poster taşıyan grup, kentin sembolü sayılan Golden Gate Köprüsü’nü kapatarak trafiği durdurdu. New York’ta ünlü Brooklyn Köprüsü’nde trafik 45 dakika engellendi. Chicago’da da göstericiler O’Hare Uluslararası Havalimanı’na giden üç yolu kapattı.

04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:04 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD'nin en büyük şehirlerinden San Francisco'da, kentin sembolü sayılan Golden Gate Köprüsü, işgalci İsrail'in altı ayı aşkın bir süredir soykırım işlediği Gazze'deki Filistinliler ile dayanışma gösterileri düzenleyen protestocular tarafından kapatıldı. Sabah saatlerinde Golden Gate Köprüsü'ne akın eden onlarca Filistin destekçisi, Gazze'ye köprüyü kapatarak Gazze'deki halk ile dayanışma sergiledi. Ellerinde "Dünyayı Gazze için durdurun" ve "Gazze'deki kuşatmayı kaldırın" yazılı dev posterler taşıyan göstericiler, araçları durdurarak bir süre trafik akışını engelledi. Kenti Oakland'a bağlayan Interstates 880 otobanını çimento torbaları doldurdukları 55 varil ile birlikte kendilerini zincirleyerek kapatan göstericiler, trafiği saatlerce durdurdu. New York'ta ise ünlü Manhattan bölgesine bağlantıyı sağlayan Brooklyn Köprüsü'ne yürüyüş yapan göstericiler, Filistin'e dikkat çekmek için köprü trafiğini 45 dakika boyunca engelledi. ABD'nin bir başka büyük şehri Chicago'da da benzer bir gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na

giden üç yolu kapattı.

72 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, ellerinde Gazze'deki insani krize dikkat çeken pankartlarla Amerikalılara bölgedeki insani krizi hatırlattı. Boyunlarına "soykırımı durdurun" yazılı kırmızı pankartlar asan göstericiler, uzun bir insan zinciri oluşturarak havalimanına açılan yolları kapattı. Gösterilerini tamamlayan Filistin destekçileri daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Önceki gün New York'ta yaşanan olaylı gösterilerin aksine dünkü gösterilerde protestocularla çatışmayan polis, Golden Gate Köprüsü ve Oackland Havalimanı Yolu'nu kapatan toplamda 72 göstericiyi gözaltına aldı. ABD Polisi, Pazar günü New York'ta düzenlenen gösterilerde 150 protestocuyu tutuklarken bazılarına şiddet uygulamıştı.


ABD'nin çeşitli yerlerinde Filistin destekçileri gösteriler düzenlenledi

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde Filistin destekçisi göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Golden Gate Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Göstericilere polis müdahale etti. Şikago kentinde yaşayan çok sayıda vatandaş, bir araya gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi. ABD'de İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto eden aktivistler, Şikago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na giden yolu trafiğe kapatarak ateşkes çağrısı yaptı. Güvenlik önlemleri alan polis güçleri, göstericiler ile yaşanan arbedenin ardından çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. New York kentinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, Herald Meydanı'nda toplanarak Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyen gruba New York Polisi müdahale ederek çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.


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