ABD’de Gazze için hayatı durdurdular

ABD'nin en büyük şehirlerinden San Francisco'da, kentin sembolü sayılan Golden Gate Köprüsü, işgalci İsrail'in altı ayı aşkın bir süredir soykırım işlediği Gazze'deki Filistinliler ile dayanışma gösterileri düzenleyen protestocular tarafından kapatıldı. Sabah saatlerinde Golden Gate Köprüsü'ne akın eden onlarca Filistin destekçisi, Gazze'ye köprüyü kapatarak Gazze'deki halk ile dayanışma sergiledi. Ellerinde "Dünyayı Gazze için durdurun" ve "Gazze'deki kuşatmayı kaldırın" yazılı dev posterler taşıyan göstericiler, araçları durdurarak bir süre trafik akışını engelledi. Kenti Oakland'a bağlayan Interstates 880 otobanını çimento torbaları doldurdukları 55 varil ile birlikte kendilerini zincirleyerek kapatan göstericiler, trafiği saatlerce durdurdu. New York'ta ise ünlü Manhattan bölgesine bağlantıyı sağlayan Brooklyn Köprüsü'ne yürüyüş yapan göstericiler, Filistin'e dikkat çekmek için köprü trafiğini 45 dakika boyunca engelledi. ABD'nin bir başka büyük şehri Chicago'da da benzer bir gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na