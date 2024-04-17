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Dünya

Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan BM'ye çağrı: Ekvador'u birlikten atın

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine yaptığı baskın nedeniyle Ekvador'un Birleşmiş Milletler'den (BM) atılmasını istedi.

07:12 - 17/04/2024 Çarşamba
AA
Andres Manuel Lopez Obrador
Andres Manuel Lopez Obrador

Obrador, elçilik baskını sebebiyle olağanüstü toplanan Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesine video konferansla katıldı.


Ülkesine gösterilen desteğe teşekkür eden Obrador, "Latin Amerika ve Karayipler halkının aynı şekilde hükümetlerinin gösterdiği dayanışmayı taktir ediyoruz. Eğer bunun uygun ve mümkün olduğunu düşünüyorsanız, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) yaptığımız şikayeti imzalayarak bize katılmanızı öneriyoruz." ifadesini kullandı.


Obrador, ülkesinin Kito Büyükelçiliğine Ekvador polisince yapılan baskını hatırlatarak, "Meksika'nın diplomatik karargahına yapılan baskının tekrar edilmemesi ve resmi özür dilenmesini şart koşuyoruz. Bunlar yapılmazsa Ekvador'un BM'den ihraç edilmesi için resmi şikayette bulunacağız." dedi.

Ekvador'un, Meksika'nın egemenliğini açık şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Obrador, büyükelçiliklerinin basılması olayının "son derece" ciddi olduğunu belirtti.

Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, özel bir televizyona yaptığı açıklamada, Meksika büyükelçiliğine yapılan baskın nedeniyle pişman olmadıklarını söyledi.


Meksika ile yaşadıkları diplomatik gerginliğin son bulması için Obrador'a yemek davetinde bulunacağını dile getiren Noboa, "Muhtemelen yemekte (Meksika'nın geleneksel yemekleri) tacos olur ya da ceviche." diye konuştu.


Obrador ise Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Noboa'nın yemek teklifinin sorulması üzerine "Yorum yapacak hiçbir şey yok, önemsiz bir konu." karşılığını verdi.


Ne olmuştu?


Ekvador polisi, eski Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı gözaltına almak için Aralık 2022'den bu yana kaldığı Meksika'nın Kito Büyükelçiliğine 6 Nisan'da baskın yapmıştı.


Büyükelçiliğin Siyasi İşler Sorumlusu Roberto Canseco, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekvador polisinin içeriye zorla girdiğini ve çalışanlara saldırdığını bildirmişti.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, yasal yollara başvurulması için Dışişleri Bakanına talimat verdiğini belirterek "Bu, uluslararası hukukun ve Meksika'nın egemenliğinin açık bir ihlalidir. Ekvador hükümetiyle diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınması için talimatımı verdim." ifadelerini kullanmıştı.


Meksika, 12 Nisan'da Kito'daki büyükelçiliğini basan Ekvador'u UAD'ye şikayet etmiş, bu ülkenin BM'deki faaliyetlerinin durdurulmasını istemişti.



ABD'nin çeşitli yerlerinde Filistin destekçileri gösteriler düzenlenledi

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde Filistin destekçisi göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Golden Gate Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Göstericilere polis müdahale etti. Şikago kentinde yaşayan çok sayıda vatandaş, bir araya gelerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi. ABD'de İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto eden aktivistler, Şikago O'Hare Uluslararası Havalimanı'na giden yolu trafiğe kapatarak ateşkes çağrısı yaptı. Güvenlik önlemleri alan polis güçleri, göstericiler ile yaşanan arbedenin ardından çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. New York kentinde Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, Herald Meydanı'nda toplanarak Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyen gruba New York Polisi müdahale ederek çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.



#Andres Manuel Lopez Obrador
#Büyükelçilik baskını
#Ekvador'u BM'ye şikayet
#Meksika
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