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ABD'de bir evin çatısına düştü: NASA'dan açıklama geldi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), ABD’de bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan düşen bir parça olduğunu açıkladı.

12:53 - 16/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 12:53 - 16/04/2024 Tuesday
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ABD'de bir evin çatısına düşen nesne
ABD'de bir evin çatısına düşen nesne

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) dün yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana yavaş yavaş Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden bir kargo paletinin kontrollü bir şekilde dünyaya geri dönmesini beklediklerini fakat bir parçanın 8 Mart'ta Florida'da bir evin çatısına düştüğünü ifade etti.


"Uçuş destek ekipmanından kalma bir parça"


NASA, atmosfere girişte paletin tamamen yanacağını tahmin ettiklerini belirterek,
“Mart 2021'de NASA yer kontrolörleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun robotik kolunu kullanarak, yörüngedeki ileri karakolda güç yükseltmelerinin bir parçası olarak yeni lityum iyon pillerin teslimatı ve kurulumunun ardından, eskiyen nikel hidrit pilleri içeren bir kargo paletini uzay istasyonundan serbest bıraktı. Paletin, 8 Mart 2024'te Dünya atmosferine giriş sırasında tamamen yanması bekleniyordu. Ancak, bir donanım parçası yanmadı ve Napoli, Florida'daki bir evin çatısına düştü. NASA, nesneyi ev sahibiyle işbirliği yaparak geri aldı ve nesneyi ajansın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde analiz etti.

Yapılan incelemede düşen nesnenin pilleri kargo paletine monte etmek için kullanılan NASA uçuş destek ekipmanından kalma bir parça olduğunu belirlendi. Parça, Inconel metal alaşımından yapılmış, 1.6 kilo ağırlığında, 4 inç yüksekliğinde ve 1.6 inç çapındadır”
dedi.



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