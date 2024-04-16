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Teknoloji

Satışlar resmen çakıldı: Tesla 13 binden fazla çalışanını kovacak

Ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, elektrikli araç satışlarında yaşanan küresel yavaşlama nedeniyle 13 binden fazla çalışanın işine son vermeyi planladığı ileri sürüldü.

09:45 - 16/04/2024 Salı
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Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi
Tesla
, birinci çeyrekte 433 bin 371 araç üretti.

Tesla'nın bu yıl ilk çeyrekte teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı ise 386 bin 810 olurken, bu rakam 450 bin civarındaki piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. Geçen yılın aynı döneminde 422 bin 875 araç teslim edilmişti.


Böylelikle, Tesla'nın teslim ettiği araç sayısında yüzde 8,5 ile 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydedildi.


Faturayı çalışanlar ödeyecek


Tesla, düşen satışlar ve fiyat indirimlerinden aldığı darbeleri, küresel iş gücünün yüzde 10’undan fazlasını işten çıkararak telafi etmek istiyor. Bu da 13 binden fazla çalışan demek.


Elon Musk, şirket içi bir yazışmada, “Dünya çapında çalışan sayımızı yüzde 10’dan fazla azaltmak gibi zor bir karar aldık. Bu bizim yalın, yenilikçi ve bir sonraki büyüme aşaması döngüsüne uyum sağlamamızı sağlayacak." dedi.


Şirketin hisseleri, üretim ve teslimat verilerini yayınlamasının bu yıl toplamda yüzde 32 değer kaybetti.


Bu süreçte elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değeri de yaklaşık 259 milyar dolar eriyerek 530.7 milyar dolara düştü.



#Tesla
#otomotiv
#Elon Musk
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