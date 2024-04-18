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Dünya

Soykırımın ortağı ABD'den skandal karar: Filistin'in BM'ye tam üyeliğine 'hayır' diyecek

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın eli kanlı ortağı ABD, Filistin'i yok sayan politikasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğine 'hayır' diyeceklerini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Filistin'in devlet olmasına giden en hızlı yolun, ABD'nin de desteğiyle, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmeler olduğuna inanıldığı belirtildi.

22:34 - 18/04/2024 Perşembe
AA
Vedant Patel
Vedant Patel

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bakanlar düzeyinde yapılan ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öngören karar tasarısına "hayır" diyeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde, Filistin'in BM'ye tam üyeliğiyle ilgili tasarı hakkındaki pozisyonlarını değerlendirdi.

ABD'den Filistin'e 'hayır' oyu

Patel, "Filistin'in devlet olmasına giden en hızlı yolun, ABD'nin de desteğiyle, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki doğrudan görüşmeler olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Cezayir'in sunduğu ve Filistin'in BM'ye tam üye olmasını öngören tasarı hakkında Patel, "BM Güvenlik Konseyindeki tasarıya ABD 'hayır' oyu verecek." dedi.

Filistin'in üyelik başvurusu

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BM Güvenlik Konseyinde gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında "gözlemci statüsü" almıştı.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, üyelik başvurularının yeniden ele alınması için talepte bulunmuştu.

Guterres de 3 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine mektup yazarak, Filistin'in talebini gündeme alma çağrısında bulunmuştu.

BMGK ise 8 Nisan'da Filistin'in talebini "Yeni Üyelerin Kabulü Komitesi'ne" iletmişti.

BMGK'ye üyelikle ilgili dönüş yapması gereken Komite, iki toplantının ardından mutabakata varamadığını duyurmuştu.



#ABD
#BMGK
#Filistin
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