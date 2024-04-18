Soykırımın ortağı ABD'den skandal karar: Filistin'in BM'ye tam üyeliğine 'hayır' diyecek

İran ile gerginliği fırsat bilerek dikkatleri Gazze’den uzaklaştıran İsrail, Doğu Kudüs’ü ilhak planlarına da hız verdi. İşgalci güç, burada hükümet binaları ve binlerce konut inşa ediyor. The Guardian’ın haberine göre 7 Ekim'den sonra 20’den fazla projeye onay verildi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Mescid-i Aksa’nın statükosunu değiştirmek için resmi eylem planı hazırladıklarını duyurdu.