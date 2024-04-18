İsrail vahşetinde 195. gün: Gazze'deki katliam durmuyor! Can kaybı 33 bin 970'e çıktı

Şirketin İsrail ile olan askeri sözleşmesini protesto etmek için oturma eylemi düzenleyen Google'ın Kaliforniya'daki Sunnyvale Kampüsü'nde çok sayıda Google çalışanı gözaltına alındı. Oturma eylemi, şirketin İsrail hükümetine bulut bilişim hizmetleri sağlayan 1,2 milyar dolarlık sözleşmesi olan Nimbus Projesi'ni protesto etmek amacıyla yapıldı. Google çalışanları, Google'ın İsrail'in şu ana kadar en az 33.843 kişiyi öldürdüğü ve 76.575'ten fazla kişiyi yaraladığı Gazze'deki işgaline yardım etmeyi bırakmasını talep etmek için çok şehirde bir protesto düzenledi. Öte yandan, protestoya katılanlar işten çıkarıldı.