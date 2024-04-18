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Dünya

İsrail vahşetinde 195. gün: Gazze'deki katliam durmuyor! Can kaybı 33 bin 970'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, eli kanlı İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 106 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Terör devleti İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 970'e yükseldi.

15:40 - 18/04/2024 Perşembe
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 195 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 970'e, yaralı sayısının da 76 bin 770'e yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.



#195. gün
#33 bin 970
#gazze
#israil
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