Tiyatroda yeni perde: İsrail İran'a misillemenin türüne karar verdi

Katil İsrail ordusunun, İran'ın 13 Nisan'da kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle başlattığı saldırılarına misilleme konusunda "zamanlamaya değil türüne" karar verdiği bildirildi.





The Jerusalem Post'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu Tahran'a karşı saldırının türü konusunda hazırlıklarını tamamladı.





İsrail'de siyaset ve askeri bürokrasi, İran'ın direkt saldırılarına muhtemel yanıtın nasıl ve ne zaman olacağına ilişkin tartışmaya devam ediyor.





Habere konu kaynaklara göre, İsrail ordusu, İran ve bölgedeki vekillerine "nasıl karşı saldırı yapacağına karar verdi" ancak misillemenin zamanlaması henüz netlik kazanmadı.





Ayrıca, zamanlamanın değişkenlik arz edebileceği nedeniyle misillemenin türüne ilişkin alınan mevcut kararın da değişebileceğine yer veriliyor.





30 Nisan sonrasına işaret





İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yaptığı açıklamada, 22 ila 30 Nisan arasında kutlanan Hamursuz Bayramı boyunca "vatandaşların normal yaşam sürmesini sağlayacağız" ifadelerini kullanması, misillemenin zamanlamasının çok yakın olmadığı şeklinde değerlendiriliyor.





Bu arada, haberde misillemenin türüne dair detay yer almadı. Ancak İsrail ordusu, 15 Nisan'da misilleme konusunda Savaş Kabinesi'ne birden fazla seçenek sunmuştu.





Bunlar arasında "ölçülü saldırı" olarak isimlendirilen "İran'a fiziki bir füze ya da hava saldırısındansa siber saldırı düzenlenmesi" seçeneği öne çıkmıştı. "Orta şiddette saldırı" olarak, siber saldırının yanı sıra bir askeri üs ya da tesise saldırılması opsiyonu değerlendirilmişti. "Kapsamlı saldırı" olarak ise siber saldırının yanı sıra İran genelinde askeri üs ve tesislerin de yer aldığı birden fazla stratejik noktaya saldırılar düzenlenmesi seçeneği masaya yatırılmıştı.





Öte yandan, son dönemde Lübnan sınırındaki saldırılarını ve faaliyetlerini artırdığı dikkati çeken İsrail'in misillemesinin İran'ın yanında Hizbullah'a karşı yapılması değerlendiriliyor.





İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bint el-Cubeyl'de Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün kıyı kesimindeki füze saldırılarından sorumlu biriminin sorumlusu Muhammed Hüseyin Mustafa Şahhuri'nin insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda öldürdüğünü öne sürmüştü.





Açıklamada, Şahhuri'nin, Lübnan'dan İsrail'e yönelik çok sayıda füze saldırısının planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu ifade edilmişti.





Ayrıca, Hizbullah'ın füze saldırılarından görev aldığı iddia edilen Mahmud İbrahim Fadlallah'ın da öldürüldüğü aktarılmıştı.





Hizbullah'tan yapılan açıklamada da Şahhuri ile Fadlallah'ın Lübnan'ın güneyinde öldüğü doğrulanmıştı.





İran İsrail gerilimi





İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 İranlı yetkili ölmüştü.





İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.





Tahran yönetimi, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.





İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.





İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin İran'ın hava saldırısına karşı "açık ve etkili" şekilde karşılık verme kararı aldığını iddia etmişti.











