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Katar medyası 'İran' alternatifli 'Refah' planını duyurdu: ABD ve İsrail anlaşmaya vardı

Terör devleti İsrail'in neden olduğu Orta Doğu krizinde yeni gelişmeyi Katar medyası duyurdu. İran ile sıcak çatışma içinde olan ve bölgede yeni bir savaşı başlatması an meselesi olarak görülen İsrail'in ABD ile bir anlaşma sağladığı iddiası dünya gündemine oturdu. ABD'nin İran'a saldırılmaması güvencesiyle İsrail'in Refah saldırısına onay verdiği ileri sürüldü.

11:26 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:36 - 18/04/2024 Perşembe
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Biden-Netanyahu
Biden-Netanyahu

Terör devleti İsrail ile İran arasında lanse edilen gerginlik üçüncü dünya savaşı söylentilerini de beraberinde getirdi. Gazze işgalinin başladığı günden bu yana bölgede büyük bir kaos başlatan İsrail, son olarak İran'a saldırmıştı. İran'ın misilleme girişiminin ardından İsrail'in yanıtı merak konusu olurken çarpıcı bir iddia geldi.


ABD ile anlaşmaya varıldı


Katar merkezli bir basın kuruluşu Al-Araby Al-Jadeed, Mısırlı yetkililerden elde edilen bilgilere dayandırdığı haberinde İsrail ile ABD'nin anlaşmaya vardığını yazdı.


Adı açıklanmayan bir yetkilinin Al-Araby Al-Jadeed'e verdiği demece göre ABD'nin, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına İsrail'in yanıt vermemesi karşılığında İsrail ordusunun Refah'a operasyon planını kabul ettiği iddia edildi.



Adı açıklanmayan yetkili, "Amerikan yönetimi, İran'a karşı geniş çaplı bir saldırı düzenlememek karşılığında işgal hükümetinin Refah'a askeri operasyonla ilgili daha önce sunduğu planı kabul etti." İfadelerini kullandı.


Mısırlı yetkililer ise, Mısır'ın planlanan operasyonun olası etkileriyle başa çıkabilmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.


Netanyahu birçok kez Refah operasyonu planlarını onayladığını iddia etmiş ve operasyon tarihinin yakın olduğunu öne sürmüştü.



Refah Gazzelilerin son sığınağı


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi, yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı. Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.


İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.


İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

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