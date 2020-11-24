B-52’ler niye sevk edildi?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, B-52H tipi stratejik bombardıman uçaklarının Ortadoğu’ya sevk edildiği bildirildi.
- Yapılan yazılı açıklamada, “Kuzey Dakota eyaletindeki Minot Hava Kuvvetleri Üssü’nde konuşlu 5. Bombardıman Kanadına atanan ABD Hava Kuvvetleri B-52H ekipleri, saldırganlığı kontrol altına almak ve ABD’nin bölgedeki ortaklarına destek için güvence vermek amacıyla 21 Kasım’da Ortadoğu’ya uzun menzilli bir uçuş gerçekleştirmiştir.” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada B-52 ekiplerinin hangi ülkede görev yapacağına dair detay yer almadı. Sevk açıklamasının, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın nükleer tesislerini vurmak istediği ancak yetkililer tarafından ciddi sonuçlar doğuracağı gerekçesiyle vazgeçirildiği” iddiasından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.