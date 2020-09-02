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Dünya ABD Rumlara silah satacak ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı
AVRUPA

​ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı

ABD Rumlara silah satacak: ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı

Akdeniz’de tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde ABD’den provokatif bir adım geldi. Washington, Kıbrıs’ta barışa yardımcı olmak amacıyla Rum Kesimi’ne koyduğu silah ambargosunu 33 yıl sonra kaldırdı. Ankara bu karara sert tepki gösterdi: Bölgede istikrarı zehirleyen karar müttefiklik ruhuyla da bağdaşmaz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz’de tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde ABD’den provokatif bir adım geldi. ABD, 1987 Kıbrıs’ta barışçıl bir çözüme yardımcı olmak amacıyla Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne koyduğu silah ambargosunu kaldırdı. Yunanistan basınında yer alan haberlere göre ambargo Rum Kesimi ‘savunma amaçlı silah alımı yapabilsin’ diye bir yıllığına kaldırıldı. Sürenin 1 yıl sonra da uzatılabileceği ifade ediliyor. Ankara ABD’ni bu adımına çok sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, kararın, adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı bildirildi. Bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğinin de muhakkak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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  • “Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD’nin bu kararını gözden geçirmesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır.”

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