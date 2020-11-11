Trump BAE’yi silaha boğacak

ABD’de Trump yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) için 50 beşinci nesil F-35 savaş uçağı, 18 adet MQ-9B Reaper silahlı insansız hava aracı ve çeşitli füze mühimmatı satacak. Anlaşmanın toplam değeri 23,37 milyar doları buluyor. olmak üzere yüklü miktarda bir silah anlaşması yapacak.

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Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Bugün Kongre’ye, BAE’ye 10,4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35A Lightening II uçağı, 2,97 milyar dolara 18 adete kadar MQ-9B insansız hava araçları ve 10 milyar dolar değerinde havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatı satışına onay verme niyetimizi bildirmeleri konusunda Bakanlığa talimat verdim.” ifadelerini kullandı.

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BAE ile İsrail arasında Eylül ayında diplomatik ilişkilerin resmileşmesiyle Washington’un Abu Dabi’ye gelişmiş silah teknolojileri satacağı medyaya daha önce yansımıştı. BAE’nin elindeki silah envanterini, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik operasyonlarda kullanmasından endişe duyuluyor.