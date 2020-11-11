Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trump BAEyi silaha boğacak
AMERİKA

Trump BAE’yi silaha boğacak

Trump BAE’yi silaha boğacak

ABD’de Trump yönetimi görevi bırakmadan önce, Birleşik Arap Emirlikleri’ne 50 F-35 savaş uçağı ve 18 SİHA dahil, 23 milyar dolarlık silah satışı için düğmeye bastı. Dışişleri Bakanı Pompeo, satışa onay verdiklerini Kongre’ye bildirdi. BAE’nin bu silahlarla bölgeyi istikrarsızlaştırmasından endişe duyuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlaşmanın toplam değeri 23,37 milyar doları buluyor.
Anlaşmanın toplam değeri 23,37 milyar doları buluyor.

ABD’de Trump yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) için 50 beşinci nesil F-35 savaş uçağı, 18 adet MQ-9B Reaper silahlı insansız hava aracı ve çeşitli füze mühimmatı satacak. Anlaşmanın toplam değeri 23,37 milyar doları buluyor. olmak üzere yüklü miktarda bir silah anlaşması yapacak.

BAE'ye silah satmayı planlayan ABD'ye çağrı: Savaş suçlarına ortak olmayın
DÜNYA
BAE'ye silah satmayı planlayan ABD'ye çağrı: Savaş suçlarına ortak olmayın
  • Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Bugün Kongre’ye, BAE’ye 10,4 milyar dolar değerinde 50 adet F-35A Lightening II uçağı, 2,97 milyar dolara 18 adete kadar MQ-9B insansız hava araçları ve 10 milyar dolar değerinde havadan havaya, havadan karaya füze mühimmatı satışına onay verme niyetimizi bildirmeleri konusunda Bakanlığa talimat verdim.” ifadelerini kullandı.

Riyad ihanete doğru: İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu
DÜNYA
Riyad ihanete doğru: İsrail uçağı Mekke üzerinden uçtu

BAE ile İsrail arasında Eylül ayında diplomatik ilişkilerin resmileşmesiyle Washington’un Abu Dabi’ye gelişmiş silah teknolojileri satacağı medyaya daha önce yansımıştı. BAE’nin elindeki silah envanterini, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik operasyonlarda kullanmasından endişe duyuluyor.

Abone Ol Google News
Anne vasiyeti

Anne vasiyeti

​Teknik direktörlük görevini reddedip yardımcı antrenör oldu.
İstanbul ve Ankarada 65 yaş kısıtlaması

İstanbul ve Ankara'da
65 yaş kısıtlaması

Vakalar artınca ek tedbirler alındı.
Karabağ konuşuldu

Karabağ konuşuldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü.
Türk askeri<br>Hocalı'ya konuşlanmalı

Türk askeri
Hocalı'ya konuşlanmalı

TSK barış ve istikrarın güvencesi olur.
Ağır hasta sayısı artıyor

Ağır hasta sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.
Biden'a tebrik mesajı

Biden'a tebrik mesajı

​Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine dikkat çekti.

Güzergahlara Formula 1 ayarı

Güzergahlara Formula 1 ayarı

​Metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.

Bakan Elvan'dan <br>ilk mesaj

Bakan Elvan'dan
ilk mesaj

Enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz.

Eskişehir'de ele geçirildi

Eskişehir'de ele geçirildi

​Sadece Rusya ve ABD üretiyor: Gramı 4 milyon lira.

Şov zamanı

Şov zamanı

Formula 1 araçları 'dünyanın merkezi'ni turladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.