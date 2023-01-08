ABD meclis başkanı 15. turda seçildi: Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy 216 oy aldı

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi için yapılan meclis başkanlığını seçiminin 15. turunda, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 216 oy alarak yeni başkan seçildi. Birinci turdan itibaren Demokratlar, kendi adayları Hakeem Jeffries’e firesiz olarak 212 oy verirken, çoğunluktaki Cumhuriyetçiler arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle McCarthy, başkan seçilmesi için gerekli çoğunluğu bir türlü sağlayamadı. Yapılan 15. turda sayıları 6’ya düşen muhalif Cumhuriyetçilerin pozisyon değiştirerek boş oy atması sonucunda, McCarthy 216 oyla salt çoğunluğu yakalayarak ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanı oldu. Pazartesi günü yapılacak devir teslim töreninde eski başkan Nancy Pelosi, kürsüyü McCarthy’e teslim edecek.

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