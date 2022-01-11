Dünya ABD ordusu gerilla savaşı tatbikatı yapacak Halk da katılacak
AMERİKA

ABD ordusu gerilla savaşı tatbikatı yapacak: Halk da katılacak

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, özel kuvvetlere yeni katılacak askerleri gerçek bir gerilla savaşı senaryosunda test etmek üzere, Kuzey Carolina ve Güney Carolina'nın 28 ilçesinde gayrinizami harp tatbikatı gerçekleştirecek. Tatbikata ilişkin yapılan açıklamada, "Tatbikata daha da gerçekçilik katmak için eyalet genelindeki sivil gönüllüler rol oyuncuları olarak katılacak" ifadesi kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
ABD ordusu gerilla savaşı tatbikatı yapacak: Halk da katılacak
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ABD'nin Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssünden yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler adaylarının Özel Kuvvetler Yeterlilik Kursu eğitimlerinin son testi olarak çok sayıda ilçeyi kapsayacak bir gayrinizami harp tatbikatına tabi tutulacağı" ifade edildi.

  • "Robin Sage" adlı tatbikatın 22 Ocak ile 4 Şubat arasında yapılacağı belirtilen açıklamada, tatbikata ABD Kara Kuvvetleri John F. Kennedy Özel Harp Okulu öğrencilerinin katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, gayrinizami harp tatbikatının Kuzey Carolina'da 26, Güney Carolina'da 2 ilçede eş zamanlı yapılacağı bilgisine yer verildi.

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Halktan da gönüllü katılımcılar alınacak

  • Gerçeğe yakın ve geniş bir alana yayılmış gayrinizami harp senaryosu üzerine kurulu tatbikata ilişkin açıklamada, "Tatbikatta, adaylar, gerçek dünyanın zorluklarını göğüslemek üzere sorunları analiz etmeye ve çözmeye zorlayan, silahlı çatışmanın olduğu bir siyasi istikrarsızlık senaryosuna yerleştirilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Fort Bragg'daki birliklerden askerler de tatbikata destek verecek. Bu askerler, Pineland (tatbikat alanı) direniş hareketi olarak da adlandırılan muhalif güçler ve özgürlük savaşçısı gerillalar olarak gerçeğe yakın harekat icra edecek. Bu birlikler eğitim tatbikatında kritik bir rol oynamaktadır. Tatbikata daha da gerçekçilik katmak için eyalet genelindeki sivil gönüllüler rol oyuncuları olarak katılacak."

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  • Açıklamada kolluk kuvvetlerinin bu tatbikat hakkında bilgilendirildiği belirtilirken askeri ve sivil katılımcılara da kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya kaldıklarında takip edecekleri prosedür konusunda bilgi verileceği ifade edildi.

ABD, 2020'de "2018 Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesine" ek olarak Gayrinizami Harp Strateji Belgesi hazırlamıştı. Belgede gayrinizami harp "ülkelerin halklarını etki altına almak ve meşruiyet algısını değiştirmek amacıyla devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki mücadele" olarak tanımlanmıştı.

  • ABD'nin 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde de Özel Kuvvetlerin ABD’nin ortaklarına gayrinizami harp için destek yetkisi artırılmıştı.

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