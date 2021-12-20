Dünya ABDde ordu 2024te darbe yapabilir 3 ABDligeneral Washington Posttan uyardı
AMERİKA

ABD'de ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Post'tan uyardı

Amerikan Washington Post gazetesi, cumartesi günü ABD ordusunda görev yapmış üç emekli generalin, 2024 yılında yapılacak seçimlerde olası darbe ve iç savaş uyarısı yapan yazısına yer verdi.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
ABDde ordu 2024’te darbe yapabilir: 3 ABD’li general Washington Posttan uyardı
Yazıda, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) şimdiden olası senaryolar için hazırlıklarını yapması ve ordu içindeki yapılanmalara karşı istihbari çalışmaların geliştirilmesi gerektiği savunuldu.

Amerikan Washington Post gazetesi, cumartesi günü ABD ordusunda görev yapmış üç emekli generalin, 2024 yılında yapılacak seçimlerde olası darbe ve iç savaş uyarısı yapan yazısına yer verdi.

Emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, emekli Tümgeneral Antonio M. Taguba ve emekli Tuğgeneral Steven M. Anderson’ın 6 Ocak 2021’de gerçekleşen Kongre baskınının birinci yıl dönümüne haftalar kala birlikte kaleme aldığı yazıda, ABD ordusu içindeki partizanlaşmaya ve emir komuta zincirinin her geçen gün bozulduğuna işaret ederek, bu durumun 2024 seçimlerinin olası sonuçlarına göre, askeri bir darbeyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de Kongre binasına baskın: Ölü sayısı 4'e çıktı
DÜNYA
ABD'de Kongre binasına baskın: Ölü sayısı 4'e çıktı

Üç emekli general, Kongre baskınına katılanlar arasında gaziler ile hâlâ aktif görevde bulunan askerlerin rol aldığını ve 124 emekli askeri yetkilinin seçimlerden sonra, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimin meşruiyetini sorgulayan tezlerine destek veren bir bildiriye imza attıklarını hatırlattı.

Arşiv
Arşiv

Emir komuta zincirinde bozulma

Yazıda, Oklahoma Ulusal Muhafızlar Komutanı Tuğgeneral Thomas Mancino’nun Beyaz Saray’ın askerlere aşı yapılmasına yönelik talimatına karşı “Emri, Başkan’dan (Biden) değil (Cumhuriyetçi Parti’li) eyalet valisinden alırım” ifadelerini kullanması da, emir komuta zincirinde yaşanan bozulmaya örnek gösterildi.

Üç emekli asker, 2024 yılında, mevcut başkan Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’den Donald Trump veya ona benzer bir isim arasında başa baş geçecek tartışmalı bir seçimin, ordu içinde bölünmeye, darbe girişimine ve sonrasında iç savaşa gidecek bir zincirleme reaksiyona sebep olabileceğini kaydetti.

ABD dergisinden korkunç iddia: Emekli Amerikan askerleri Ermeni çocuklara silahlı eğitim veriyor
DÜNYA
ABD dergisinden korkunç iddia: Emekli Amerikan askerleri Ermeni çocuklara silahlı eğitim veriyor

ABD’den DEAŞ’a eğit donat
DÜNYA
ABD’den DEAŞ’a eğit donat
19 ile sarı veturuncu kodlu uyarı

19 ile sarı ve
turuncu kodlu uyarı

Sağanak yağış ve kuvvetli kar bekleniyor.
20 dönümaraziye el koyacak

20 dönüm
araziye el koyacak

Filistinlilere yönelik bir zorba girişim daha.
Bunlar iş adamı değil tefeci

​Paradan para kazanmak isteyen TÜSİAD faizi düşüren hükümeti tehdit ediyor.
Uludağ değil Muğla

Uludağ değil Muğla

Kar kalınlığı 20 cm'e çıkınca ​vatandaşlar akın etti.
Yeniden<br>gözaltına alındı

Yeniden
gözaltına alındı

Hastanede doktora saldırıp kafa atmıştı.

​Pek çok ülkede yüksek enflasyona rağmen faizler Türkiye'deki gibi çift haneli değil.

​AK Parti yönetiminden yeni ekonomi modelini hedef alan Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a tepki.

'Hükümete saldırmanın yollarını aramayın baş edemezsiniz.'
ABD'de darbe tehlikesi

ABD'de darbe tehlikesi

3 emekli general, Washington Post gazetesinden darbe ve iç savaş tehlikesine karşı uyardı.
Hindistan'ı çeteler yönetiyor

Hindistan'ı çeteler yönetiyor

​Müslüman Hint gazeteci Ziya Us Salam, yaşadıkları atmosferi Yeni Şafak'a anlattı.
Türksat 5B hilali

Türksat 5B hilali

​Türkiye'nin 8. uydusunun uzay yolculuğu görsel şölene dönüştü.
Afrika ile yeni tanışmıyoruz

Afrika ile yeni tanışmıyoruz

​Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle derinleşen ilişkileri Fransa'yı rahatsız ediyor.

​Türkiye'nin 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Yılın son derbisinde <br>kazanan çıkmadı

Yılın son derbisinde
kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.