Dünya ABDde Kongre binasına baskın Ölü sayısı 4e çıktı
AMERİKA

​Son dakika ABD'de Kongre binasına baskın: Ölü sayısı 4'e çıktı

ABD'de Kongre binasına baskın: Ölü sayısı 4'e çıktı

ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD miting sonrası göstericiler kongre binasını bastı.
ABD miting sonrası göstericiler kongre binasını bastı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi.

Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbade yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi.

Kongre'de yapılan seçim oturumuna ara verildi. Kongre polisi binaya giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu.

Kongre binasında bulunan kişilere odalarında kalmaları ve camlardan uzak durmaları tavsiye edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık üç buçuk saat süren olayların ardından, TSİ 01.30 sularında güvenlik güçlerinin Kongre binasında güvenliği sağladığı ifade edilirken çıkan çatışmalarda göstericinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı
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Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı
ABD Kongre binasına girmeyi başaran Trump yanlılarının bir kısmı, kilitli kapıları kırmak için barikatları kullandı. Üstünde 'Trump' afişi bulunan bir barikatla kapıyı kırmaya çalışan gösterici kameralara yansıdı.

Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
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Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
ABD Kongre binasına giren Trump yanlıları, olay yerinden yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı. Gruplar basın mensuplarına saldırıp ekipmanlarını kullanılmaz hale getirdi.

FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
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FBI kuvvetleri ABD Kongresi'ne operasyon düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump yanlısı eylemciler tarafından ele geçirilen ABD Kongre binasına FBI operasyon düzenledi. Binanın büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtiliyor.


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