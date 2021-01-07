ABD'de Kongre binasına baskın: Ölü sayısı 4'e çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi.
Kongre binası önünde Trump destekçileriyle polis arasında arbade yaşandığı görüldü. Polisin Kongre'nin de içinde bulunduğu kompleksteki bazı binaları boşalttığı belirtildi.
Kongre'de yapılan seçim oturumuna ara verildi. Kongre polisi binaya giriş çıkışların durdurulduğunu duyurdu.
Kongre binasında bulunan kişilere odalarında kalmaları ve camlardan uzak durmaları tavsiye edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık üç buçuk saat süren olayların ardından, TSİ 01.30 sularında güvenlik güçlerinin Kongre binasında güvenliği sağladığı ifade edilirken çıkan çatışmalarda göstericinin hayatını kaybettiği açıklandı.