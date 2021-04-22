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Dünya ABDde kritik karar İnanç temelli vize yasağı tarih olacak
AMERİKA

ABD Temsilciler Meclisi, başkanın inanç temelli vize yasağı getirmesini önleyen tasarıyı onayladı

ABD'de kritik karar: İnanç temelli vize yasağı tarih olacak

ABD Temsilciler Meclisi, "Müslüman ülkelere vize yasağı" benzeri uygulamaların tamamen engellenmesi amacıyla hazırlanan başkanın inanç temelli vize yasağı getirmesini önleyen tasarıyı onayladı. Tasarının Biden'ın masasına gitmeden önce Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.

Haber Merkezi AA
ABD Temsilciler Meclisi, başkanın inanç temelli vize yasağı getirmesini önleyen tasarıyı onayladı
ABD Temsilciler Meclisi

ABD Temsilciler Meclisi, başkanın, göçmenlere yönelik dini ayrımcılık sayılabilecek vize kısıtlaması getirmesini engelleyen bir yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada Demokratların oylarıyla geçen tasarıya 218 vekil "evet", 208 vekil ise "hayır" oyu verdi. Oylamada sadece tek bir Cumhuriyetçi Meclis üyesi evet oyu kullandı.

BAŞKAN İNANÇ TEMELLİ VİZE YASAĞI GETİREMEYECEK

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelere getirdiği vize yasağı" benzeri düzenlemelerin başkanın uhdesinden tamamen çıkarılması amacıyla hazırlanan tasarı, Senato'da da kabul edilmesi halinde imzalanması için Başkan Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

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Tasarıya tam destek veren Demokrat vekiller, göçmenlere verilen vizelerin herhangi bir inanç temeline göre yapılamayacağını ve Trump'ınkine benzer vize yasaklarının yeniden gündeme gelmemesi gerektiğini vurguluyor.

BİR DAHA ASLA YASAKLAYAMAMALI

Tasarının öncülüğünü yapan Demokrat California vekili Judy Chu, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir daha asla başkanın, sırf dinlerinden dolayı insanların ABD'ye gelmelerini yasaklayamayacağından emin olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

TRUMP'IN KARARI KISMEN UYGULANMIŞTI

Eski Başkan Trump, 20 Ocak 2017'de göreve başladığında nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelere vize yasağı getirmiş, söz konusu uygulama ABD mahkemelerine takılmıştı. Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu vize düzenlemesinin kısmen uygulanabilmesine hükmetmişti.

  • 20 Ocak'ta göreve gelen Biden, görevinin ilk gününde bu vize yasağını kaldırdığını açıklamıştı.

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