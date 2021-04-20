ABD'li komutanların Çin kaygısı büyüyor

ABD'nin Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde değerlendirmelerde bulundu.

Hem Rusya'nın hem de Çin'in Afrika'da aktif olduğunu dile getiren AFRICOM Komutanı Townsend şu ifadeleri kullandı:

"Rusya daha çok silah satışları konusunda aktif. Onların kıtadaki faaliyetleri, kanaatime göre, kendi menfaatlerine bakan veya doğası itibariyle sömürücü faaliyetlerdir. Onlar bugün tehdit olabilirler ama yarın için daha küçük bir tehdit sayılırlar. Ancak Çin çok büyük bir kaygı. Kıtanın her yerindeler. Oraya çok büyük paralar harcıyorlar. Yolsuz politikacılarla borç tuzağı diplomasisini kullanıyorlar. Çok sayıda kritik altyapı inşa ediyorlar ve yardım sağlıyorlar. Rekabetleri çoğunlukla Afrika ülkelerine altyapı inşa ederek tuzağa çekme ve Çin'in bu altyapılara yerleşmesi için büyük borçlar almaya dayalı ekonomik araçlar üzerinedir."

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ABD'li komutanı Çin kaygısı

Çin'in ilk yurt dışı askeri üssünü Afrika kıtasında Cibuti'ye kurduğunu hatırlatan Townsend, "Son zamanlarda bu üssü daha sonra uçak gemilerine bile destek verebilecek şekilde genişletiyorlar." dedi.

ABD'li komutan asıl kendisini kaygılandıran konunun ise Çin'in Afrika'daki istihbarat alanına da odaklanmaya başlaması olduğunu söyledi.

Afrika ülkelerinin Çin'in ne yapmaya çalıştığının farkında olduğunu ifade eden Townsend, "Çoğu bu borç tuzağı diplomasisine av oldular, yoksa görmüyor değiller. Çoğu bunu görüyor ve bu borçlarla baş edebileceğine inanıyor. Aslında tam da burada onlara Çin ile etkileşimlerinde yardım edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

CENTCOM Komutanı McKenzie de Rusya'nın Orta Doğu'da daha düzen bozucu faaliyetlerde bulunduğunu ancak Çin'in ise bölgeye ekonomik araçlarla girdiğini söyledi.

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McKenzie, Çin'in Afrika'da daha uzun ve derin bir oyun oynadığına dikkati çekerek, "Ancak bir noktada Orta Doğu'da da bazı üsler kurma emellerinin olduğunu biliyoruz." dedi.