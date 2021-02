ABD tutuklu vatandaşları için İran ile irtibata geçti

New York’ta sokakta yaşayanlar kar fırtınası ile mücadele ediyor

ABD'de yarım milyonun üzerinde evsiz, zorlu kış şartlarıyla mücadele ederken, sokaklarda yaşayanların sayısı artıyor ve ülkeyi etkisi altına alan kış fırtınası nedeniyle koşullar giderek zorlaşıyor. Bu yıl özellikle New York'taki evsiz sayısının arttığı bildirilirken, 8.3 milyondan fazla nüfusa sahip kentte her 106 New Yorkludan birinin evsiz olduğu kaydedildi. Bu sayı da yaklaşık 80 bin kişiye karşılık geliyor.