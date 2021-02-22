Dünya ABD tutuklu vatandaşları için İran ile irtibata geçti
AMERİKA

ABD tutuklu vatandaşları için İran ile irtibata geçti

Joe Biden yönetimi, İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının kurtarılması için harekete geçti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tahran'la iletişime geçtiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Amerikan CBS kanalına konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, son dönemdeki ABD-İran ilişkilerini değerlendirdi.

"Biden için önemli bir öncelik"

Sullivan, dünyanın herhangi bir yerinde alıkonulan Amerikan vatandaşlarının kurtarılmasının, Joe Biden yönetimi için her zaman çok önemli bir öncelik olduğunu vurguladı.

Sullivan, İran'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının kurtarılması konusunda, "İranlılarla bu konuda iletişim kurmaya başladık. İran bu konuda henüz yanıt vermedi. Adaletsiz ve hukuksuz yollarla Amerikalıların tutulduğu bir durumu kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran ile gerilimi azaltma sinyali

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını önleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Biden yönetimi, İran'la nükleer anlaşmanın yeniden işler hale gelebilmesi için müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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