İran: Biden da Trump'ın politikalarını izliyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın İngilizce yayın yapan Press TV kanalına ABD ile müzakere ve nükleer anlaşma konuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Biden da Trump'ın izinde"

Zarif, ABD Başkanı Joe Biden’ın Donald Trump gibi İran edebiyatı yapmadığını ancak eylemlerinde Trump’ın İran politikalarını devam ettirdiğini söyleyerek, “ABD uyguladığı tüm ekonomik yaptırımları kaldırması halinde İran nükleer anlaşma ve müzakere için hazır olacaktır” dedi.

Nükleer anlaşmanın ihlal edilmesi halinde İran’ın da kendi taahhütlerini askıya alabileceğini ve bu hakkı anlaşmadan aldıklarını vurgulayan Zarif, "Biz taahhütlerimizi askıya almada attığımız adımları nükleer anlaşma kapsamında attık. Yani anlaşmayı ihlal etmiş değiliz, karşı tarafın anlaşmayı ihlal etmesi nedeniyle sorunu çözmek ve yeniden anlaşmayı ihya etmek için bazı taahhütlerimizi askıya aldık" dedi.

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"Yaptırımlar kaldırılmazsa meclis kararını uygulayacağız"

Zarif, İran meclisinin nükleer tesisler hakkında aldığı son karara işaret ederek, "Eğer 23 Şubat tarihine kadar tüm yaptırımlar kaldırılmazsa meclisin NPT ek protokollerini sonlandırma kararını uygulayacağız. Bu bir ültimatom değil. Ülke içerisinde hükümet ve meclis arasında cereyan eden bir hadise. Biz ülkemizin kanunlarına ve demokrasiye inanıyoruz. Meclis bir karar aldı ve biz de bu karara uyacağız" ifadesini kullandı.

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