Dünya ABDden sürpriz İran kararı Trump yönetiminin yaptırım kararını geri çekti
AMERİKA

ABD, Trump yönetiminin İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulayan kararını geri çekti

ABD'den sürpriz İran kararı: Trump yönetiminin yaptırım kararını geri çekti

ABD, Trump döneminde alınan İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkan tanıyan mekanizmanın hayata geçirilmesi kararını iptal etti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, Trump yönetiminin aldığı kararın iptal edildiğini bildirdi.

BM'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı silah ambargosunu yenileme girişimleri BM Güvenlik Konseyi'nde başarısızlıkla sonuçlanan Trump yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ihlal ettiğini gerekçe göstermiş ve 20 Ağustos 2020'de BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm BM yaptırımların tekrar uygulanmasını sağlayan mekanizmayı (snapback) hayata geçirdiğini duyurmuştu.

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ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin anlaşmadan çekilen bir ülkenin söz konusu mekanizmayı hayata geçiremeyeceği itirazına rağmen, İran'a yönelik BM yaptırımlarını 19 Eylül'de tek taraflı uygulamaya başlamıştı.

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