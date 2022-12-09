ABD Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık yardım gönderecek

Toplam yardım miktarının, ABD'nin son zamanlarda teslim ettiği paketlerin çoğundan daha az olduğu açıklandı. Askeri yetkili ve uzmanların açıklamış olduğu gibi kış aylarında saldırılarda azalma görülüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın havalar ısındığında yeniden toplanıp yeni bir saldırı başlatmak için askeri faaliyetlerini yavaşlattığını söyledi.

AP'ye göre yetkililer, son yardım paketinin obüsler için 80.000 mermi ve HIMARS olarak bilinen Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi için açıklanmayan miktarda mühimmat içerdiğini söyledi. Ayrıca, daha fazla HUMVEES, jeneratörler ve diğer savaş ekipmanlarının yanı sıra dronlara ve hava savunmalarına karşı sistemler içerdiği açıklandı.

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