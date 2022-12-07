Dünya ABD Ukrayna için 800 milyon dolarlık fonu onayladı
AMERİKA

ABD Ukrayna için 800 milyon dolarlık fonu onayladı

ABD, açıklanan savunma politikası tasarısı kapsamında gelecek yıl Ukrayna'ya en az 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımında bulunmayı kabul etti.

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Haber Merkezi Reuters
​ABD Ukrayna için 800 milyon dolarlık fonu onayladı
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ABD tarafından açıklanan 858 milyar dolarlık bir savunma politikası tasarısına göre, ABD'li milletvekilleri Ukrayna'ya gelecek yıl en az 800 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlamayı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Tayvan'a da yardım sağlamayı kabul etti.

Mali 2023 Ulusal Savunma Yetki Yasası veya NDAA, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi için ek harcama yetkisi veriyor. Yeni rakam, Başkan Joe Biden'ın bu yılın başlarındaki talebine göre 500 milyon dolarlık bir artışa işaret ediyor.

Genel olarak, yeni yasa tasarısı, Biden'ın talep ettiğinden 45 milyar dolar daha fazla savunma harcamasına izin veriyor. Bu, küresel enflasyonun etkilerinden kaynaklanıyordu ve Ukrayna için ek güvenlik yardımı sağlıyordu.

Tasarı bu hafta Temsilciler Meclisi'nin önüne getirilecek ve daha sonra Senato'ya sunulacak.

Son hali imza için ABD Başkanı Joe Biden'a sunulacak.

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