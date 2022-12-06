Dünya ABDden Ukraynaya uyarı Silahları Rusyayı vurun diye vermiyoruz
AMERİKA

ABD'den Ukrayna'ya uyarı: Silahları Rusya'yı vurun diye vermiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'yı uyardı. Günlük basın toplantısında gündemi değerlendiren Price, Ukrayna’nın Rusya hava üslerini vurmasına ilişkin, “Ukrayna’ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik” dedi.

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Haber Merkezi AA
ABDden Ukraynaya uyarı: Silahları Rusyayı vurun diye vermiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Ukrayna'yı uyardı.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Price, Ukrayna ordusunun Rusya’nın batısındaki bir hava üssüne saldırı düzenlemesine ilişkin bir soruya, ABD’nin ve dünyanın Ukrayna’ya sadece kendi topraklarını ve egemenliğini koruması ve kendisini Rusya’ya karşı savunması için silah desteği verdiğini belirtti.

Price, “Ukrayna’ya Rusya topraklarında kullanması için silah vermedik. Bunların savunma amaçlı tedarikler olduğunu açıkça beyan ettik. Başkan da daha önce açık bir şekilde ifade etti. Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz. Ukrayna’nın sınırları dışında saldırılar düzenlemesini de teşvik etmiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’nın son günlerde Rusya’nın batısında üç hava üssünü insansız hava araçları ile hedef aldığı bilgisi medyada yer almıştı.

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