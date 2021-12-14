ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü McGurk Irak ziyaretini tamamladı

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, McGurk'ün birçok siyasi ve güvenlik lideriyle görüştüğü 2 günlük Irak ziyaretini tamamladığını belirtti.

Açıklamaya göre, McGurk, Bağdat'ta, Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüşürken, Erbil'de de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer üst düzey liderlerle bir araya geldi.

McGurk, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Irak ile Stratejik Diyalog" toplantısının sonuçlarına bağlılığını yineleyerek, ABD güçlerinin artık Irak'ta muharebe rolünün olmadığını bir kez daha dile getirdi.

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Irak'taki bu dönüşümün, DEAŞ ile mücadelede öncü rol üstlenen "Peşmerge de dahil Irak güvenlik güçlerinin aldığı yol" sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan McGurk, koalisyon güçlerinin, Irak hükümetinin daveti üzerine ülkede kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

McGurk, Irak devletinin 100. kuruluş yıl dönümünde Irak halkını da tebrik etti ve ABD'nin Irak'a olan taahhütlerinin sürdüğünü kaydetti.

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