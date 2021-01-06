Dünya Joe Biden Türkiyeye karşı PKK/YPGyi destekleyen McGurku kadrosuna katıyor
AMERİKA

Joe Biden Türkiye'ye karşı PKK/YPG'yi destekleyen McGurk'u kadrosuna katıyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın, PKK/YPG'ye desteğiyle bilinen ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'e Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev vereceği belirtildi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika masasının başına getirmesi beklenen McGurk, Türkiye karşıtlığıyla da tanınıyor.

Haber Merkezi Diğer
​Biden, Türkiye'ye karşı PKK/YPG'yi destekleyen McGurk'u kadrosuna katıyor.
​Biden, Türkiye'ye karşı PKK/YPG'yi destekleyen McGurk'u kadrosuna katıyor.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden tartışma yaratacak bir karar almaya hazırlanıyor. Biden, Obama döneminde görev yapan birçok diplomat ve bürokratı kadrosuna katmayı planlıyor.
Eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalemi Jon Finer'i ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı, Obama döneminde İran nükleer müzakerelerini yürüten Wendy Sherman'ı ise dışişleri bakanı yardımcısı yapması bekleniyor.

Terör örgütünden plaket almıştı

Biden, Türkiye’ye düşmanlığı ve PKK/YPG terör örgütüne sevgisi ile bilinen ABD'nin DAEŞ'le Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'u da kadrosuna katacak. New York Times'ın haberine göre McGurk, Ulusal Güvenlik Konseyi’nde 'Orta Doğu ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak.

PKK CEO'su kudurdu
DÜNYA
PKK CEO'su kudurdu

  • McGurk, görev yaptığı dönemde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanlarından birinden plaket bile almıştı.

ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi McGurk Irak'ta
DÜNYA
ABD'nin DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi McGurk Irak'ta

ABD, insanları katleden ve Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya 400 milyon dolarlık verdiği desteği şu sözlerle savundu: İnsani yardım
DÜNYA
ABD, insanları katleden ve Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya 400 milyon dolarlık verdiği desteği şu sözlerle savundu: İnsani yardım

ABD'den YPG/PKK'ya 200 TIR'lık yeni sevkiyat
OYNAT 01:15
ABD'den YPG/PKK'ya 200 TIR'lık yeni sevkiyat
ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek sürüyor. YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 TIR'da inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor.

Pentagon darbesi: Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı
DÜNYA
Pentagon darbesi: Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı

Abone Ol Google News
Hesaplara yatmaya başladı

Hesaplara yatmaya başladı

​Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi açıklaması.
Bakan Kocadan SMA açıklaması

Bakan Koca'dan SMA açıklaması

"Küresel şirketler insanımızın iyi niyetini suistimal ediyor..."
Cumhuriyet yazarı Söğüt: Katil polis ve devlet gençlere hesap verecek

​Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı.

Malatya'da<br>çok acı olay

Malatya'da
çok acı olay

​Dedenin bir anlık hatası torununu öldürdü.
İki ilçe için<br>yasak kararı

İki ilçe için
yasak kararı

​İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı..
'Aklınızı başınıza alın'

'Aklınızı başınıza alın'

​Koronavirüsü yenen 105 yaşındaki Emine Nine'den uyarı.
Sabah saatlerinde<br>eş zamanlı operasyon

Sabah saatlerinde
eş zamanlı operasyon

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin çok sayıda gözaltı var.
175 güvenlik<br>kamerası incelendi

175 güvenlik
kamerası incelendi

​Beyzbol sopalı soyguncular yakalandı.
53 ton gıda<br>maddesi ele geçirildi

53 ton gıda
maddesi ele geçirildi

​İçişleri Bakanlığı iki yıllık bilançoyu açıkladı.
8 saatte kurtarıldı

8 saatte kurtarıldı

​İş adamı kayalıklardan 5 metre aşağı düştü.
Dost selamı

Dost selamı

​Yaşayan en önemli Türk halk bilimci İlhan Başgöz ABD'den getirildi.
Güvenliğin sigortası

Güvenliğin sigortası

TSK, dört binden fazla Libya askerini eğitti.
Bakan Koca'dan <br>yerli aşı açıklaması

Bakan Koca'dan
yerli aşı açıklaması

Üç inaktif aşı adayımız insan deneyi safhasında.
175 güvenlik kamerası incelenerek yakalandılar
Gündem

175 güvenlik kamerası incelenerek yakalandılar

Ankara'da iki ayrı adreste kasten adam yaralama ve nitelikli yağma suçlarına karışan 2 zanlı, polisin toplam 175 güvenlik ve Mobese kamerasına ait 263 saatlik kayıtları izlemesi sonucu yakalandı.
Bankacılıkta yeni dönem başladı: Artık telefonda o soru sorulmayacak!
Ekonomi

Bankacılıkta yeni dönem başladı: Artık telefonda o soru sorulmayacak!

Geçtiğimiz temmuz ayında yürürlüğe girmesi beklenirken koronavirüs salgınından ötürü ertelenen bankacılık düzenlemesi 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle hayata geçti. Yeni düzenleme ile kimlik doğrulama işlemlerinde yeni kimlik kartları ile PIN numaraları ve biyometrik veriler kullanılacakken, bankalar ise artık müşterilerinin kimlik belgesi üzerinde yer alan bilgiler ile anne kızlık soyadını kimlik doğrulama amacıyla kullanamayacak. Düzenleme kapsamında bankalar, mobil uygulamaları yükleyerek aktifleştirmiş olan müşterilerine, oturum açma ya da oturumun devamında herhangi bir işlemin doğrulanması için de hiçbir şekilde SMS üzerinden doğrulama kodu gönderemeyecek.
İki lezzetin karışımı: Pizza börek
Hayat

İki lezzetin karışımı: Pizza börek

Bütün herkesin severek yiyeceği bir tarif. Hem pizza hem de börek. Lezzetiyle damaklarda tat bırakacak olan tarif pizza börek, ekonomik olarak sizi zorlamayacak. Mini atıştırmalık olan tarifimizi her öğün yiyebilirsiniz. Çayla bir harika oluyor bizden söylemesi. Peki pizza börek tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte sizler için hazırladığımız tarifimiz...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.