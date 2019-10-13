PKK CEO'su kudurdu

PKK'lı teröristler, Mürşitpınar'ın hemen karşısındaki ilçede bulunan ABD üssünün arka tarafındaki Miştenur tepesinde saldırı için konuşlandı. Hudut hattındaki TSK noktalarına buradan saldırılar yapılması üzerine PKK'nın bulunduğu yer topçu birliklerince ateş altına alındı. Oradaki teröristlerin etkisiz hale getirildiği atışlar, PKK CEO'su olarak bilinen Brett McGurk tarafından büyük bir provokasyona malzeme yapıldı. Geçtiğimiz yıla dek Suriye-Irak hattında DEAŞ-PKK tiyatrosunu yöneten ve Donald Trump'la anlaşamadığı için istifa ederek ülkesine dönen McGurk, Türk askerinin Ayn el-Arab'da ABD üssüne saldırdığını ileri sürdü.

"BİLEREK VURDUNUZ"

Amerikan güçlerini Mehmetçiğe karşı kışkırtan McGurk, sosyal medya hesabında, "Türk güçleri Suriye'nin kuzeyinde ABD askeri noktası olarak belirlenen bir noktayı vurdu. Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın iki saat önce onayladığı üzere, tüm lokasyonlarımızın bilgisine ayrıntılı bir şekilde sahip. Bu, yanlışlıkla değildi" diye yazdı. ABD askerlerine ateş açıldığını ve bu nedenle Türkiye'ye yönelik yaptırımların hemen başlatılmasını isteyen McGurk, operasyonlardan ötürü 100 bin kişinin yerinden edildiğini savundu. McGurk'ün Suriye ve Irak'ta PKK'yı yönettiği dönem boyunca Musul, Rakka, Ayn el-Arab, Deyrizor başta olmak üzere onlarca kent ABD bombalarıyla harabeye çevrilmiş, büyük oranda boşaltılan bu kentlerden yüzbinlerce kişi göç etmişti.

ANINDA YALANLANDI

McGurk'ün 'saldırı' iddiası Milli Savunma Bakanlığı tarafından kesin bir dille yalanlanırken, olayın ayrıntılarını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şöyle anlattı: "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış sözkonusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması sözkonusu değildir. ABD'lilerle koordinasyon yapılmaktadır."

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