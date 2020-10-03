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Dünya ABD, insanları katleden ve Türkiyeyi bölmeye çalışan terör örgütü YPG/PKKya 400 milyon dolarlık verdiği desteği şu sözlerle savundu İnsani yardım
AMERİKA

ABD, insanları katleden ve Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya 400 milyon dolarlık verdiği desteği şu sözlerle savundu: İnsani yardım

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya geçen aydan bu yana ulaştırdığı destek paketinin büyük bölümü askeri amaçlı kullanılacak. 400 milyon dolar değerinde yardım aktaran ABD yönetimi, yıllardır gözünü kırpmadan vahşice insan katleden YPG/PKK'ya sözde 'insani yardım' gönderdiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı sözde güvenlik güçlerine 400 milyon değerinde yeni bir destek programı başlattı.

  • YPG/PKK'ya geçen ay ulaşmaya başlayan destek paketinin büyük bölümü askeri amaçlar için kullanılacak.

Yılbaşına kadar sürecek program kapsamında, örgüt mensuplarına bomba keşif cihazları, parmak izi takip cihazları ve polisiye ekipmanları teslim ediliyor.

Program dahilinde örgütün işgal ettiği bölgelerde ihtiyaç duyduğu güvenlik ekipmanı ve malzemelerin sağlanmasının yanı sıra çok sayıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin de örgüte teslimine başlandı.

Söz konusu program, terör örgütünün işgal ettiği bölgelerdeki iç güvenlik mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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"İnsani yardım yanıtı"

ABD Dışişleri Bakanlığı sorulara yanıt verdi.

  • Bakanlığın yazılı yanıtında, şu ifadelere yer verildi:
  • "Bu fonların hiçbiri güvenlik güçlerine aktarılmayacaktır. Kısa süre önce açıklanan 720 milyon dolarlık paranın tamamı ise insani yardım içindi. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye içindeki ve bölgedeki Suriyelilere bu insani yardımları, sahadaki deneyimli ve güvenilir ortaklar olan uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sağlıyor."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 25 Eylül'de ABD yönetimi olarak Suriye'ye 720 milyon dolar ekstra insani yardım yapacaklarını duyurmuştu.

ABD, eğitim programları kapsamında terör örgütüne, defalarca askeri eğitim, ekipman ve silah desteği sunmuştu.

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