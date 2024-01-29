ABD ve İngiltere Lahey'in intikamını alıyor

Filistin topraklarını 75 yıldır işgal altında tutan İsrail'e destek veren Batılı ülkeler, Cuma günü Güney Afrika'nın başvurusu sonucu Lahey'de işgalci gücü "soykırım sanığı" yapan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararının ardından bir kez daha Filistin halkını cezalandırmayı tercih etti. ABD'nin liderlik ettiği Avustralya, İtalya, Kanada, Finlandiya, İngiltere, Hollanda ve Fransa'nın katıldığı Batılı devletler Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurma kararı alması, işgalci güç İsrail'in Gazze'deki 2 milyon Filistinliyi açlıkla cezalandırma planına suç ortaklığı olarak değerlendirildi. İşgalci güç İsrail, UAD kararının hemen ardından 7 Ekim'de 12 UNRWA çalışanının saldırılara katıldığı suçlamasını ortaya atmıştı.





30 BIN ÇALIŞANI VAR

UNRWA, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistinli mültecilerin iş ve yardım programlarına ulaşmalarını sağlayan en önemli kurumların başında geliyor. Ajans bünyesinde 30 bin Filistinli mülteci çalışıyor. Batı Şeria'da 19, Gazze Şeridi'nde de 8 mülteci kampı bulunan UNRWA, eğitim, sağlık ve alt yapının desteklenmesi gibi birçok konuda mültecilere hayati önemde hizmetlerde bulunuyor. İşgalci gücün sadece 12 çalışanı suçlaması karşısında Batılı devletlerin sorgusuz sualsiz yaptırım adımı atması iki yüzlülük olarak yorumlandı.





KURUMSAL CEZASIZLIK SONA ERINCE

Batılı ülkelerin attığı bu insanlık dışı kararın altında, yıllarca terör devletine sağladıkları "Kurumsal cezasızlık" olgusunun geçen cuma günü Lahey'de sona ermesine yönelik öfkeleri olduğu değerlendiriliyor. ABD ve İngiltere'nin başını çektiği ülkeler, İsrail yanında saf tutup, Filistinlileri "Toplu cezalandırmayı" tercih ettiler.





Can simidini yok edecekler

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de mali yardımı kesme kararını "şok edici ve toplu cezalandırma" diye değerlendirdi. UNRWA'nın Gazze'deki insanlar için "can simidi" olduğuna işaret eden Lazzarini, finansman yetersizliği nedeniyle bu durumun her an çökebileceğini kaydetti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.





İşgalci 151 çalışanı öldürdü

Öte yandan İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen UNRWA çalışanlarının sayısının 151'e ulaştığı ifade edildi. Ancak hiçbir Batılı ülke işgalci gücün bu katliamlarına tepki dahi göstermedi.



