ABD ve İngiltere Lahey'in intikamını alıyor

Can simidini yok edecekler

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de mali yardımı kesme kararını "şok edici ve toplu cezalandırma" diye değerlendirdi. UNRWA'nın Gazze'deki insanlar için "can simidi" olduğuna işaret eden Lazzarini, finansman yetersizliği nedeniyle bu durumun her an çökebileceğini kaydetti. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.