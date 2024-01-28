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Dünya

İran ve Katar bakanlarından Gazze zirvesi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

07:43 - 28/01/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Katarlı mevkidaşı Al Sani telefonda görüştü.

İki bakan, ikili ilişkiler ile Gazze ve bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan ile Al Sani, Filistin'deki son gelişmelere ilişkin, aktivistlerin genelinin savaşın durdurulması ve siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine inandığını ifade etti.

Al Sani, Katar ve İran arasında gelişen ilişkilerin olumlu olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer faaliyetleri nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen, daha sonra blokesi kaldırılarak Katar'daki bankalara aktarılan döviz varlıklarına ilişkin Doha ve Washington'un mevcut anlaşmaya bağlı olduğunu ifade eden Al Sani, söz konusu anlaşma çerçevesinde hareket edildiğini kaydetti.

Al Sani, İran ile Katar merkez bankaları arasındaki anlaşmaya göre uygulama adımlarının sürdüğünü dile getirdi.



#Filistin
#gazze
#İran
#Katar
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