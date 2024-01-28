İran ve Katar bakanlarından Gazze zirvesi

Dünyânın belli bir coğrafyasında yaşanan ve savaşa kadar giden istikrarsızlık ve çatışmaların yayılma potansiyeli nedir? Bu soruya umûmiyetle, biraz da kolaycılık üzerinden çevresel cevaplar verilir. Bu tahminler veyâ öngörüler doğru da çıkabilir. Lâkin bunu değişmez bir kâide gibi görmemek gerekir. Jeopolitik tetiklemelerin tesirleri her zaman bu kadar dar değildir. Şimdi düşünelim: 1990’ların başından başlayarak Sovyet Bloku’nun çöküşünü tâkip ettik. Bunun Doğu Bloku’nun içine doğru çöküşü olarak