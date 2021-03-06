Dünya ABDde 25 yıldır tutuklu olan üç zanlı suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakıldı
AMERİKA

ABD'de 25 yıldır tutuklu olan üç zanlı suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakıldı

ABD'de 25 sene önce görevi başında olmayan bir polis memuru ve iş yeri sahibini öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan üç zanlı, savcıların delilleri kasıtlı olarak sakladığının anlaşılması sonucu serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
25 yıl sonra suçsuz oldukları belirlenen ABD'liler.
25 yıl sonra suçsuz oldukları belirlenen ABD'liler.

ABD'nin New York eyaletinde 1996'dan bu yana tutuklu bulunan George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson, mahkeme kararıyla serbest kaldı.

İki kişiyi öldürmekle suçlanıyorlardı

New York kentinin kuzeyinde bulunan bir cezaevinde kalan üç kişinin, o zamanlar bir polis memuru ve bir iş yerini sahibini öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Kanıtlar savcılar tarafından kasti olarak gizlendi

Mahkeme, söz konusu 3 kişi hakkında, suçsuzluklarını ispatlayacak delillerin, o dönem sanıkların avukatlarından savcılar tarafından kasti olarak gizlendiğine, bu nedenle de bu kişilerin suçsuzluğunun bu zamana kadar kanıtlanamadığına hükmetti.

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