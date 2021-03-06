ABD'de 25 yıldır tutuklu olan üç zanlı suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakıldı

ABD'nin New York eyaletinde 1996'dan bu yana tutuklu bulunan George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson, mahkeme kararıyla serbest kaldı.

İki kişiyi öldürmekle suçlanıyorlardı

New York kentinin kuzeyinde bulunan bir cezaevinde kalan üç kişinin, o zamanlar bir polis memuru ve bir iş yerini sahibini öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Kanıtlar savcılar tarafından kasti olarak gizlendi

Mahkeme, söz konusu 3 kişi hakkında, suçsuzluklarını ispatlayacak delillerin, o dönem sanıkların avukatlarından savcılar tarafından kasti olarak gizlendiğine, bu nedenle de bu kişilerin suçsuzluğunun bu zamana kadar kanıtlanamadığına hükmetti.

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