Dünya ABDde Kongre binasında güvenlik önlemleri yeniden arttırıldı
AMERİKA

ABD’de Kongre binasında güvenlik önlemleri yeniden arttırıldı

ABD’de aşırılık yanlısı bir milis grubunun bugün Kongre binasını basabileceği yönündeki istihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini arttırdı.

Haber Merkezi İHA
ABD kongresinde binasında alarm verildi.
ABD kongresinde binasında alarm verildi.

ABD’de 6 Ocak’tan bu yana Kongre binasına yönelik tehditler devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, aralarında “Yüzde 3” olarak bilinen aşırılık yanlısı bir milis grubunun bulunduğu birçok aşırı grubun yarın Kongre binasını basabileceği konusunda uyarıda bulundu. İstihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini artırarak, “4 Mart Perşembe günü, kimliği belirlenmiş bir milis grubu tarafından Kongre Binası’nı yönelik baskın ihtimalini gösteren istihbarat elde ettik" ifadelerini kullandı. Polis, istihbaratı ciddiye aldıklarını belirterek, olası tehdit hakkında başka bilgi paylaşmadı.

Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Mart ile ilgili bilgi ve istihbaratın farkında olunduğu ve tüm kolluk kuvvetlerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
OYNAT 00:55
Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

Milis grupların başkente geldiğine dair kanıt yok

Yetkililer, Kongre’de güvenlik önlemleri arttırılsa bile, Kongre’ye yönelik baskın ihtimalinin düşük olduğunu, bunun üyeler arasında konuşmanın ötesine geçtiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Yetkililer, Kongre’ye yönelik yapılan konuşmaların ardından milis grup üyelerinden başkente gelenlerin olduğuna dair bir işaret olmadığını aktardı.

Amerikan özel birlikleri Kongre binasına hareket etti
OYNAT 00:59
Amerikan özel birlikleri Kongre binasına hareket etti
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası ve çevresinde, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın bugün göreve başlama töreni öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu. Yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkentte görev yapacak.

Kongre üyelerine yönelik tehditler arttı

Kongre Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin aldığı tehditlerin geçen yılın aynı dönemine göre 2021’in ilk iki ayında yüzde 93’ün üzerinde arttığını belirtti.

"TRUMP 4 MART'TA YENİDEN BAŞKAN"

ABD’de QAnon komplo teorisyenleri ise, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 Mart’ta yeniden göreve gelerek başkanlık koltuğunu devralacağına inanıyor. ABD’de 1793 ile 1933 yılları arasında başkanları 20 Ocak yerine 4 Mart’ta yemin ederek göreve başlardı.


ABD yeniden alarma geçti: Kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldi
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ABD yeniden alarma geçti: Kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldi
ABD Kongre binasında, 'dış güvenlik tehdidi' nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, ABD Kongre binası yakınlarında dumanların yükseldiği görülüyor.

Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
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Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı.

Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar
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Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar
ABD'de Kongre binasını basan Trump destekçileri dışarıya ellerini kollarını sallayarak çıktı. Protestocuların Kongre binasından çıkışı hem güvenlik zafiyetini hem de ABD polisinin beyaz ve siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılığını gözler önüne serdi.

ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
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ABD Kongre binasına giren Trump yanlısı göstericinin vurulma anı kamerada
ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, Trump yanlısı bir göstericinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı.

Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı
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Protestocular 'Trump' afişli barikatla Kongre binasını kırmaya çalıştı
ABD Kongre binasına girmeyi başaran Trump yanlılarının bir kısmı, kilitli kapıları kırmak için barikatları kullandı. Üstünde 'Trump' afişi bulunan bir barikatla kapıyı kırmaya çalışan gösterici kameralara yansıdı.

Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
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Trump yanlıları basın mensuplarına saldırıp kamera ve ekipmanları parçaladı
ABD Kongre binasına giren Trump yanlıları, olay yerinden yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı. Gruplar basın mensuplarına saldırıp ekipmanlarını kullanılmaz hale getirdi.

ABD kongresine girmeye çalışan Trump destekçilerini polis engelleyemedi: O anlar kameraya yansıdı
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ABD kongresine girmeye çalışan Trump destekçilerini polis engelleyemedi: O anlar kameraya yansıdı
ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. Kameralara yansıyan görüntülerde Kongre binasına girmeye çalışan Trump destekçilerinin polis engelini aşarak içeriye girdiği görülüyor.

ABD'de Kongre binasında çıkan olaylarda bir kadın vuruldu
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ABD'de Kongre binasında çıkan olaylarda bir kadın vuruldu
ABD'nin başkenti Washington'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Donald Trump destekçileri ABD Kongresi'ne girdi. Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.

ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
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ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericilerden bir grubun Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.


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