ABD’de Kongre binasında güvenlik önlemleri yeniden arttırıldı

ABD’de 6 Ocak’tan bu yana Kongre binasına yönelik tehditler devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, aralarında “Yüzde 3” olarak bilinen aşırılık yanlısı bir milis grubunun bulunduğu birçok aşırı grubun yarın Kongre binasını basabileceği konusunda uyarıda bulundu. İstihbaratın ardından Kongre polisi binada güvenlik önlemlerini artırarak, “4 Mart Perşembe günü, kimliği belirlenmiş bir milis grubu tarafından Kongre Binası’nı yönelik baskın ihtimalini gösteren istihbarat elde ettik" ifadelerini kullandı. Polis, istihbaratı ciddiye aldıklarını belirterek, olası tehdit hakkında başka bilgi paylaşmadı.

Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Mart ile ilgili bilgi ve istihbaratın farkında olunduğu ve tüm kolluk kuvvetlerinin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

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OYNAT 00:55 Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu. Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti. BiP'te paylaş

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Milis grupların başkente geldiğine dair kanıt yok

Yetkililer, Kongre’de güvenlik önlemleri arttırılsa bile, Kongre’ye yönelik baskın ihtimalinin düşük olduğunu, bunun üyeler arasında konuşmanın ötesine geçtiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Yetkililer, Kongre’ye yönelik yapılan konuşmaların ardından milis grup üyelerinden başkente gelenlerin olduğuna dair bir işaret olmadığını aktardı.

OYNAT 00:59 Amerikan özel birlikleri Kongre binasına hareket etti ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası ve çevresinde, ülkenin yeni başkanı seçilen Joe Biden'ın bugün göreve başlama töreni öncesi güvenlik önlemleri artırıldı. Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında Washington'da çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, alınan muhtemel saldırı ihbarlarına karşılık kentte yoğun güvenlik önlemleri söz konusu. Yemin töreninde 25 bin Ulusal Muhafız başkentte görev yapacak. BiP'te paylaş

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Kongre üyelerine yönelik tehditler arttı

Kongre Polis Şefi Vekili Yogananda Pittman yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin aldığı tehditlerin geçen yılın aynı dönemine göre 2021’in ilk iki ayında yüzde 93’ün üzerinde arttığını belirtti.

"TRUMP 4 MART'TA YENİDEN BAŞKAN"

ABD’de QAnon komplo teorisyenleri ise, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 4 Mart’ta yeniden göreve gelerek başkanlık koltuğunu devralacağına inanıyor. ABD’de 1793 ile 1933 yılları arasında başkanları 20 Ocak yerine 4 Mart’ta yemin ederek göreve başlardı.

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OYNAT 00:36 Trump destekçileri Kongre binasından ellerini kollarını sallaya sallaya çıktılar ABD'de Kongre binasını basan Trump destekçileri dışarıya ellerini kollarını sallayarak çıktı. Protestocuların Kongre binasından çıkışı hem güvenlik zafiyetini hem de ABD polisinin beyaz ve siyahi vatandaşlara yönelik ayrımcılığını gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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