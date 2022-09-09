ABD'de bir silahlı saldırı daha: Dört kişi öldü üç kişi de yaralandı ABD'nin Tennessee eyaletinde, cinayete teşebbüs suçundan hüküm giyen ve mart ayında salıverilen kişinin rastgele ateş açması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, saatlerce süren saldırılar sırasında sosyal medyadan halka uyarılarda bulundu.

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