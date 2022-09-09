Dünya ABDde bir silahlı saldırı daha Dört kişi öldü üç kişi de yaralandı
AMERİKA

ABD'de bir silahlı saldırı daha: Dört kişi öldü üç kişi de yaralandı

ABD'nin Tennessee eyaletinde, cinayete teşebbüs suçundan hüküm giyen ve mart ayında salıverilen kişinin rastgele ateş açması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yetkililer, saatlerce süren saldırılar sırasında sosyal medyadan halka uyarılarda bulundu.

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Haber Merkezi AA
​ABDde bir silahlı saldırı daha: Dört kişi öldü üç kişi de yaralandı
ABD'de bir silahlı saldırı daha.

Memphis Polis Departmanı yetkilileri, gün boyu yaşanan kovalamaca sonunda ele geçirilen saldırganın, sokakta ve alışveriş merkezlerinde insanlara rastgele ateş açtığını belirtti.

DÖRT KİŞİ ÖLDÜ ÜÇ KİŞİ DE YARALANDI

Polis, Ezekiel K. adlı siyahi saldırganın, kullandığı araçla bir otomobile çarptıktan sonra yakalandığını, saldırı anlarının sosyal medyadan paylaşıldığını ifade etti.

Memphis Polis Departmanı, saatlerce süren saldırılar sırasında Twitter adresinden anlık güncellemelerle halkı uyarırken, mağdur sayısının artmaması için bir beyzbol stadyumunun ve üniversite kampüslerinin giriş çıkışlarının kapatıldığı, halk otobüsü hizmetlerinin askıya alındığı belirtildi.

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Memphis Polis Müdürü Cerelyn Davis, saldırganın yakalanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, 19 yaşındaki Ezekiel K.'nin Nisan 2021'de birinci derece cinayete teşebbüs ve benzeri suçlardan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Memphis Belediye Başkanı Jim Strickland da Ezekiel K.'nin mahkum edildikten 11 ay sonra mart ayında serbest bırakıldığına dikkati çekti.

Saldırılara ilişkin kayıtlarda, Ezekiel K.'nin bir mağazaya girerken kameraya bakarak konuştuğu ve hemen ardından karşılaştığı ilk kişiye ateş ettiği görülüyor.

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