Dünya ABDde süpermarkette silahlı saldırı Üç ölü çok sayıda yaralı var
AMERİKA

ABD'de süpermarkette silahlı saldırı: Üç ölü çok sayıda yaralı var

ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan bir süpermarkette silahlı saldırı yaşandı. Saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde süpermarkette silahlı saldırı: Üç ölü çok sayıda yaralı var
Olayın bir terör saldırısı olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu. Olay, Oregon eyaletinin başkenti Salem'in 210 kilometre güneydoğusunda, Deschutes Nehri üzerindeki küçük bir şehir olan Bend'deki Forum Alışveriş Merkezi'ndeki bir süpermarkette meydana geldi.

ABC News Saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Bend Polis Departmanı ABC News'e verdiği demeçte, şüphelinin de ölenlerin arasında yer aldığı bilgisine yer verdi.

Polis, şüphelinin alışveriş merkezinin arka kapısından girdiğini ve batı girişinin yakınında en az bir kişiyi vurdu, daha sonra süpermarkete yönelerek saldırıya devam ettiğini açıkladı.

ABD basını yaralıların da olduğunu duyurdu. Olayın bir terör saldırısı olup olmadığına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

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