Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABDde Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı Dört milyarderden 3ü servetine servet kattı
AMERİKA

ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı: Dört milyarderden 3'ü servetine servet kattı

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde her 4 Amerikalı milyarderden 3’ünün servetini artırdığı belirtildi. Virüs nedeniyle insanların eve kapanması nedeniyle Amazon, Facebook, Google, Tesla ve Microsoft gibi şirketlerin direkt kar oranlarını artırdı, birçok milyarder de salgında ekonominin gerilemesine rağmen borsadaki yükselişlerden servet kazandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

"Huffingtonpost" haber portalının derlediği bilgilere göre, son 6 ayda ülkede öne çıkan Amerikalı milyarderlerin mal varlıklarını ikiye katladığı savunuldu.

"Amerikalı milyarderler kadar kimse Kovid-19’dan faydalanmadı." değerlendirmesi yapılan haberde, servetini artıran ünlü milyarderlerden örnekler verildi.

Amazon şirketinin kurucu CEO’su Jeff Bezos’un 2020 başında 113 milyar dolar olan servetine salgın sürecinde 73 milyar dolar daha eklendiği kaydedildi.

Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk’un 25 milyar dolarlık servetini bu süreçte 92 milyar dolara çıkardığı aktarılırken eski New York Belediye Başkanı iş insanı Michael Bloomberg ve Koch Industries'in sahibi Charles Koch’un da yaklaşık 7 milyar dolar daha zenginleştiğine işaret edildi.

Facebook’un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg’in de 54 milyar dolar civarındaki servetine sene başından beri 46 milyar dolar daha eklediği belirtildi.

ABD'de korkutan tablo: İki ay sonra yeniden 50 binin üzerinde
DÜNYA
ABD'de korkutan tablo: İki ay sonra yeniden 50 binin üzerinde

Milyarderlerin servet artışında "borsa ve vergi oranları" etkisi

Haberde, virüs nedeniyle insanların eve kapanması nedeniyle Amazon, Facebook, Google, Tesla ve Microsoft gibi şirketlerin direkt kar oranlarını artırdığı vurgulanırken birçok milyarderin de salgında ekonominin gerilemesine rağmen borsadaki yükselişlerden servet kazandığının altı çizildi.

Salgın sürecinde gelir dağılımı eşitsizliğinin arttığına işaret edilerek bunda vergi kanunlarındaki değişikliklerle 1980’lerden bu yana milyarderlerin yüzde 80’e yakın daha az vergi ödemelerinin de önemli bir faktör olduğu kaydedildi.

Trump ile Biden arasındaki temel farklılıklardan biri "vergi"

Amazon’un 2017 ve 2018'de hiç federal vergi ödememesi daha önce basına yansımış ve bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu yeni vergi yasası ciddi şekilde eleştirilmişti.

Zenginlerden daha fazla vergi alınması konusu, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Trump ile rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki temel farklılıklardan birini oluşturuyor.

Trump zenginlerden daha az vergi alınmasını savunurken Biden yıllık geliri 400 bin ve üzeri olan hane sahiplerinin vergi oranlarını yükseltmeyi vadediyor.

ABD seçimleri ne zaman: Seçim öncesi son gelişmeler
DÜNYA
ABD seçimleri ne zaman: Seçim öncesi son gelişmeler
Abone Ol Google News
Servetlerini ikiye katladılar

Servetlerini ikiye katladılar

​ABD'de Kovid-19 salgını milyarderlere yaradı.
ABDnin Doğu Akdeniz tutarsızlığı

ABD'nin Doğu
Akdeniz tutarsızlığı

​Sözcü Aksoy'dan ABD'ye 'Oruç Reis' cevabı.
Karabağ Azerbaycanındır

Karabağ
Azerbaycan'ındır

​Dünya yıldızı sosyal medyadan çağrı yaptı.
Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

Bakan Koca, uyarılarına devam etti.
Çirkin iftiralarına <br>sert cevap

Çirkin iftiralarına
sert cevap

​Kalyon Holding'ten açıklama yapıldı.
Yapılacak daha çok işimiz var

Yapılacak daha çok işimiz var

​AK Parti'den erken seçim sorusuna cevap.

Türbe diye gidiyorlardı

Türbe diye gidiyorlardı

Mitolojik savaşçı mezarı çıktı.
Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Azerbaycan'a nişan yüzüğünü gönderdi

Herkesi duygulandıran harekat: Varımızla yoğumuzla yanınızdayız.

Ronaldo'nun <br>testi pozitif

Ronaldo'nun
testi pozitif

​Portekiz, herkesi endişelendiren açıklamayı yaptı.

Seyirci müjdesi

Seyirci müjdesi

​Milli maça taraftar alınacağı açıklandı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakan'a canlı yayında sert çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.