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AMERİKA

ABD'de korkutan koronavirüs tablosu: İki ay sonra yeniden 50 binin üzerinde

ABD'de korkutan tablo: İki ay sonra yeniden 50 binin üzerinde

ABD'de koronavirüs vaka sayısının yeniden hızla yükselişe geçmesinin ardından günlük rakamlardan 50 bin bandının üzerine çıktı. Yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 3 gün üst üste 50 binin üzerine çıkan vaka sayılarının en yüksek seviyede seyrettiği eyalet ise Florida oldu. Eyalette eylül ayı sonunda barların ve restoranların tamamen açılmasıyla artış trendinin hızlandığı görüldü.

Haber Merkezi AA
ABD'de koronavirüs vaka sayıları günlükte yeniden 50 binin üzerine çıktı.
ABD'de koronavirüs vaka sayıları günlükte yeniden 50 binin üzerine çıktı.

Maryland merkezli John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, cuma günü ülkede günlük pozitif vaka sayısı 57 bin 420 olarak tespit edildi.

50 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Günlük vaka sayısı, 7 Ekim'de 50 bin 341, 8 Ekim'de ise 56 bin oldu.

Böylece, 2 ayın ardından 3 gün üst üste 50 binin üzerinde vaka belirlendi.

Benzer sonuçlar, en son 12 Ağustos'ta 57 bin, 13 Ağustos'ta 51 bin ve 14 Ağustos'ta 64 bin olarak kayıtlara geçmişti.

ABD'de perşembe günü en az 22 eyalet 1000'den fazla yeni vaka bildirirken, ülkenin günlük pozitif vaka sayısı ortalamasının bir önceki haftaya göre yüzde 12 arttığı ifade edildi.

  • Vaka sayısının en yüksek seviyede seyrettiği Florida'da, eylül ayı sonunda barların ve restoranların tamamen açılmasıyla artış trendinin hızlandığı görüldü.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı bakımından ilk sırada bulunan New York eyaletinde ise hafta içinde vaka artışının hızlanması nedeniyle geçici olarak kapatılması yönünde karar alınan okul sayısı 169'a çıkmış, artışın yoğun olduğu bölgelerdeki ibadet yerlerinde en fazla 10 kişinin bir arada bulunmasına izin verileceği açıklanmıştı.

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