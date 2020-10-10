Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor

Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti, bin 649 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Bin 391 kişi tedavisi tamamlanarak iyileşirken, ağır hasta sayısı bin 414 oldu.
AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DURAĞANLAŞIYOR
10 Ekim koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ""Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.