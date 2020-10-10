Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor

Bakan Koca vakaların gizlendiği iddiasına yanıt verdi: Kim azalmadığını söyleyebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Üç haftalık zaman diliminde gördüğümüz bütün Türkiye'de iniş yaşandı. Ankara'da İstanbul'un iki katı vaka vardı bir ay öncesine göre. Şu an İstanbul'un yarısına inmiş durumda. Bunu gizleyebilir misiniz? Hangi vatandaşımız bir ay öncesine göre çevresinde ya da yakının vaka sayısının azalmadığını söyleyebilir. İstanbul dışında Türkiye'de azalışın olmadığı hiçbir il yok' dedi.