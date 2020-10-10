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Koronavirüs Türkiyenin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor
TÜRKİYE

10 Ekim koronavirüs tablosu: Hasta sayısı, ölü ve test sayısı

Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısındaki düşüş durağanlaşıyor

Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'na 10 Ekim koronavirüs tablosu yüklendi. Sağlık Bakanı Koca, bugünün tablosuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabı üzerinden "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız.'' şeklinde bir mesaj paylaştı. İşte 10 Ekim koronavirüs ölü, hasta ve iyileşen sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
10 Ekim koronavirüs tablosu..
10 Ekim koronavirüs tablosu..

Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’de son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti, bin 649 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Bin 391 kişi tedavisi tamamlanarak iyileşirken, ağır hasta sayısı bin 414 oldu.

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Türkiye'nin 10 Ekim koronavirüs tablosu..

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DURAĞANLAŞIYOR

10 Ekim koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ""Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.

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